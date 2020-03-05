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Жительница Нефтекамска бьет тревогу по поводу «процветания в городе детской проституции»

ОБЩЕСТВО
Фото: www.ufa.kp.ru

Жительница Нефтекамска бьет тревогу по поводу «процветания в городе детской проституции» Фото: www.ufa.kp.ru

Жительница Нефтекамска бьет тревогу и просит правоохранительные органы обратить внимание на «процветании в городе детской проституции». Как пишет «КП-Уфа», к ним в редакцию от местной жительницы пришло письмо, в котором женщина сообщила, что наткнулась на сайте знакомств на объявление о платных интимных услугах. Она отметила, что секс за деньги предлагала не 19-летняя девушка, как было указано в аккаунте, а учащиеся седьмых-восьмых классов.

Горожанка решила вступить с девушкой в переписку, чтобы выяснить подробности.

«Там схема такая: компания из трех-четырех девочек подрабатывает оказанием секс-услуг. Клиентов они ищут в соцсетях, у них там есть профиль, где они под чужими именами, с чужим возрастом», — узнала жительница Нефтекамска.

По ее словам, профилем управляет старшая подруга девочек и ее парень: они смотрят отклики на анкету, рассылают фотографии девчонок клиентам, договариваются о цене и назначают встречу.

«Потом забирают себе 40% оплаты за посредничество. А сами школьницы потом начинают шантажировать своих любовников, что напишут на них заявление за изнасилование, если они не заплатят 10-20 тысяч рублей. Когда им задают вопрос про возраст, они говорят, что им уже есть 19, просто они очень худенькие и миниатюрные», — сообщила местная жительница и в качестве доказательств приложила к письму скриншоты переписки.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данной ситуации в правоохранительные органы республики.

ИА «Башинформ»
Теги: проституция
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