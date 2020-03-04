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4 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе почти определились с расположением пешеходной улицы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе почти определились с расположением пешеходной улицы Фото: Ксения Калинина

В администрации Уфы почти решили, где в городе будет пешеходная улица. На заседании Горсовета 4 марта мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин сообщил, что уфимским «Арбатом» может стать улица Октябрьской Революции. Именно здесь сохранились дома конца XIX — начала XX века.

Глава администрации города также пояснил, что пока окончательное решение не принято. По данному вопросу создана рабочая группа.

Ранее в проработке находились два варианта уфимского «Арбата». Первый — это участок улицы Советской: между улицами Октябрьской революции и Пушкина с выходом на сквер Маяковского. Второй — это улица вдоль «Арт-Квадрата» — между улицами Чернышевского, Коммунистической и Мустая Карима.

Еще летом прошлого года Ульфат Мустафин поручал рассмотреть возможность обустроить пешеходную улицу в северной части столицы, в районе улицы Первомайской в микрорайоне Черниковка. Тогда начальник главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Олег Байдин говорил, что по этой части города также есть наработки и предложения.

Разговоры о создании пешеходной улицы в Уфе идут много лет. Ранее предлагались варианты устроить ее по улице Октябрьской Революции, Мустая Карима, закрывать улицу Ленина на выходные и другие. Ни один из вариантов пока не реализован.

ИА «Башинформ»
Теги: пешеходная улица, Уфа
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