Чиновникам Башкирии поручено найти средства на дальнейшее обновление роддома в Белебее

Фото: Олег Яровиков





























Фото: Олег Яровиков

Четырехэтажное здание 1984 года постройки белебеевского роддома требовало ремонта. В 2015-м году он стартовал, но после остановился из-за некачественно выполненных работ. Во время своей первой поездки в качестве временно исполняющего главы Башкирии Радий Хабиров дал поручение возобновить и завершить ремонт объекта.

Во время второй поездки в Белебей руководитель региона отметил, что на преображение медучреждения из бюджета Башкирии направили 108 млн рублей, еще 205 млн выделено на покупку оборудования.

Главный врач белебеевской ЦРБ Рустем Ишмурзин отметил, что в будущем необходимо построить крытый переход между корпусами и смонтировать лифт для маломобильных пациентов. Радий Хабиров поручил чиновникам найти деньги на эти цели.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что накануне в обновленном роддоме на свет появился первый малыш.