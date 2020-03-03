В Башкирии назначен новый директор санатория «Красноусольск»
В Башкирии назначен новый директор санатория «Красноусольск» Фото: krasnousolsk.ru
В Башкирии директором санатория «Красноусольск» назначен 29-летний Евгений Волков, с 2018 года работавший помощником управделами главы республики.
Он родился в Стерлитамаке, в 2010 году окончил станкостроительный техникум, отслужил в армии (2010-2011), в 2016 окончил БашГУ.
2011-2014 — аппаратчик цеха по производству сложных фенолов ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»;
2014-2015 — замдиректора по техническим вопросам стерлитамакского ООО «Центр деловых решений»;
2015-2017 — заведующий хозяйственно-эксплуатационным участком МКУ «Отдел культуры администрации Стерлитамака»;
2017-2018 — замдиректора МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Красногорска».