В Башкирии назначен новый директор санатория «Красноусольск»

Он родился в Стерлитамаке, в 2010 году окончил станкостроительный техникум, отслужил в армии (2010-2011), в 2016 окончил БашГУ.

В Башкирии директором санатория «Красноусольск» назначен 29-летний Евгений Волков, с 2018 года работавший помощником управделами главы республики.

ИА «Башинформ»

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