Дайджест самых важных экономических новостей Башкирии за 6 - 12 февраля

На минувшей неделе стало известно, что:

— власти республики рассчитывают на хорошую динамику развития экономики в текущем году: в сфере промышленности реализуются 44 приоритетных инвестпроекта, пять промышленных кластеров привлекли 60 резидентов, объем инвестиций в АПК увеличился почти на 60%;

— минсельхоз выделяет субсидии на содержание племенных животных;

— в республике за прошлый год построили 129 сервисных придорожных станций и 10 АГНКС;

— в Уфе по местным программам и нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем году отремонтируют 15 участков общей протяженностью 14 км, и наконец начнется ремонт Шакшинского моста;

— а также в Уфе полностью заменят уличное освещение — порядка 47 тысяч светильников по всему городу, и сэкономят 60% от потребляемой сейчас электроэнергии;

— три ГУПа — кинотеатр «Родина», БХП «Агидель», издательство «Китап», отнесены к стратегическим и останутся в собственности республики;

— больше всего жилья в республике построено в Туймазах, Бирске, Стерлитамаке, Салавате и Абзелиловском районе;

— минстрой республики планирует досрочно, в этом году, завершить программу переселения из аварийного жилья (включенного в план до 1 января 2017 года);

— в 2023 году пересмотрят кадастровую оценку недвижимости — на ее основе рассчитывают налог (и кадастровая оценка все ближе подходит к рыночной);

— на ремонт и реконструкцию коммунальной инфраструктуры в Башкирии в 2023–2024 годах потратят 5,9 млрд руб., в план включены в основном объекты водоснабжения, а также водоотведения и теплоснабжения;

Завершилась неделя визитом в республику министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Он посетил зимний сабантуй и провел совещание по развитию регионального туризма в геопарке «Торатау», посетил производственные площадки резидентов индустриального парка «Уфимский», который стал частью ОЭЗ «Алга». Башинформ подробно освещал этот визит в своей ленте.