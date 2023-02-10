Башкирия досрочно завершает программу переселения из аварийного жилья

Башкортостан досрочно завершает программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом и. о. министра строительства и архитектуры республики Егор Родин сообщил на церемонии вручения ключей переселенцам в Караидельском районе.

«Сегодня 38 караидельцев из 14 семей стали обладателями ключей от новых квартир. Караидельский район завершил мероприятия по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В этом году республика планирует досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья и участвовать в новой, чтобы расселить еще порядка 14 тысяч жителей республики из 220 тысяч кв. метров непригодного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года», — рассказал Егор Родин.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минстроя РБ, новый 24-квартирный трехэтажный дом находится по адресу: улица Парковая, 19Б. Его строительство началось в 2021 году. Сюда переедут жители трех аварийных домов по ул. Гагарина, 7; ул. Коммунальная, 4 и ул. Комсомольская, 24. Общая площадь расселяемого жилья — более 390 кв. метров.

Во всех квартирах выполнена чистовая отделка, установлены сантехника и электрические плиты, датчики пожарной безопасности. Во дворе обустроены детская площадка, зона отдыха.

«Спасибо за такой красивый, просторный дом. Для нас это большое событие. Вместе со своими соседями будем жить бок о бок теперь уже в новом жилье», — выразила слова благодарности одна из новосёлов Наира Каримова.

Благодарность руководству республики, минстрою РБ от имени всех новоселов выразил глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин.

«Благодаря совместным усилиям мы смогли в срок сдать дом. Спасибо застройщику, и поздравляю жителей с благоустроенными квартирами. В селе есть где строить новые дома. Надеюсь, в Караидельском районе программа по расселению аварийного фонда будет продолжена», — сказал он.

Справка

С 2019 года в Башкирии в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» переселено более 6,7 тысячи граждан (при целевом показателе 4,5 тысячи) из более 83 тысяч кв. метров непригодного для проживания жилищного фонда.

Между Башкортостаном и Фондом содействия реформированию ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство досрочно, до конца 2023 года, завершить программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию еще 4 многоквартирных дома в Мишкинском районе и городе Янауле.