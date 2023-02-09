В Башкирии пересмотрят кадастровую оценку недвижимости, в том числе многоквартирных домов

В 2023 году в России пройдут мероприятия по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства, на основе которой рассчитывается имущественный налог. По-новому налог насчитают с 2024 года. Это здания, помещения, сооружения, машино-места, объекты незавершенного строительства — в Башкирии переоценка коснется примерно 2,7 млн объектов.

Как пояснили в Росреестре по РБ, с 2022 года переоценка проводится во всех регионах раз в четыре года, а в городах федерального значения — раз в два года. Практика переоценки в конце концов станет единой для всей России, а сведения о кадастровой стоимости — всегда актуальными.

В 2022 году в Башкирии, как и по всей России, прошла государственная кадастровая оценка земельных участков. В результате уже в этом году владельцы оплатят налог немного выше, чем ранее.

Узнать стоимость объектов недвижимости можно на сайте Росреестра при помощи сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (по номеру объекта недвижимости или по его точному адресу) и «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки» по кадастровому номеру объекта недвижимости.