Минстрой Башкирии назвал города-лидеры жилищного строительства

В Башкирии в 2022 году построено почти 40 тыс. квартир и почти 16 тыс. домов общей площадью 3,063 млн кв. метров — на 5,4% больше, чем в 2021-м. Новоселами стали более 110 тыс. семей.

Среди муниципалитетов больше всего жилья построено в Туймазах (в 2,1 раза больше, чем в 2021-м), в Бирске (в 2 раза), в Стерлитамаке и Салавате (в 1,7 раза), в Абзелиловском районе (в 1,7 раза).

В Абзелиловском районе в расчете на 1000 жителей построено 2 084 кв. м жилья, в Иглинском — 2 035 кв. м, в Уфимском – 3 067 кв. м. Это лучшие показатели прошлого года, сообщил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Также, по данным ведомства, в минувшем году введено в эксплуатацию 20 объектов социально-культурной сферы. Это пять школ — в Уфе, Нефтекамске, Дуванском, Уфимском, Учалинском районах. Общее количество ученических мест в них — 5445.

В Кармаскалинском и Салаватском районах построено два детских сада (240 мест).

В Бирске и Чекмагуше появились взрослые и детские поликлиники;

в Аскинском, Стерлибашевском, Аургазинском районах — новые ФАПы;

в Туймазинском и Илишевском районах — врачебные амбулатории.

в Сибае и Бурзянском районе - дома культуры;

в Благовещенске — жилой корпус пансионата для пожилых.

В Уфе сдан ФОК спортшколы по гимнастике.

Как сообщал «Башинформ», республика стабильно держится на 2 месте в ПФО по объемам введенного жилья, по результатам I полугодия входила в Топ-10 по РФ.