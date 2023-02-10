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Сегодня, 11:12

В Башкирии на обновление коммунальной инфраструктуры выделяется около 6 млрд рублей

Правительство Башкирии утвердило региональную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры в 2023–2026 годах». Горизонт планирования включает два ближайших года. Как следует из документа, общий объем средств составляет 5,887 млрд руб., основная часть поступит из Фонда развития территорий — 4,121 млрд руб. Республиканский бюджет профинансирует программу в объеме 1,766 млрд руб.

Итого на 2023 год запланированы работы на сумму более 1,358 млрд руб., на 2024 — более 4,528 млрд руб.

По данным минЖКХ РБ, в замене нуждаются 1,7 тыс. км водоводов, 3,81 тыс. уличной сети водопроводов, 996 км внутриквартальных и внутридворовых сетей. Утечки и неучтенный расход воды в 2021 году составил 20% к объему подачи — 51 млн кубометров.

В проекте участвуют практически все муниципалитеты. Список объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту и реконструкции, находится в конце документа. В основном это системы водоснабжения, а также водоотведения и теплоснабжения. Больше всего аварийных объектов в Уфе, на столицу приходится почти 1/6 финансирования — 1,046 млрд руб. (155,7 млн руб. в 2023 и 890,5 млн руб. в 2024).

Как сообщал «Башинформ», в 2022 году в регионе в рамках проекта «Чистая вода» ввели в эксплуатацию объекты водоснабжения в четырех муниципалитетах, а финансирование ЖКХ (в том числе работ по благоустройству) составило 12 млрд руб. — в два раза больше, чем в 2021-м.

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