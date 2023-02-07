В Башкирии в 2022 году построили четыре водопровода в рамках проекта «Чистая вода»

С 2019 года Башкирия участвует в федеральном проекте «Чистая вода», за это время построено 8 объектов водоснабжения, из них 4 введены в эксплуатацию в прошлом году, сообщили в минЖКХ РБ.

Так, в апреле в Стерлитамаке в рамках региональной программы «Чистая вода» заработала новая водоочистная станция мембранного типа мощностью 60 тыс. кубометров воды в сутки.

В Уфимском районе построили водозабор (семь скважин) и водопровод протяженностью 46 км, обеспечивающие шесть населенных пунктов (Кумлекуль, Якшиваново, Горново, Красный Яр, Карюгино и Опытное хозяйство, всего более 10 тыс. человек). В этом комплексе также два резервуара для воды, насосная станция 2-го подъема (подает очищенную воду из резервуара потребителям) и станция водоподготовки и очистки.

В Чекмагуше уложены новые сети водопровода и канализации, сделана гидроизоляция машинного зала, ремонт кровли в здании насосной станции, фундамент здания водоподготовки. Этот объект обеспечивает 13 тыс. жителей района.

Многосоставный объект завершен в Краснокамском районе. Здесь сделаны 4 водонапорные башни, трубопровод и дюкер (участок под руслом реки), водомерный узел, 14 пожарных резервуаров, и установили 33 колодца. В итоге качественной водой обеспечены 128 жителей деревни Старый Каинлык и 496 жителей села Новый Каинлык.

В 2023 году будет продолжено строительство объектов водоснабжения в 10 районах, сообщили в минЖКХ. Как ранее сообщал «Башинформ», к концу 2024 года, согласно целям программы «Чистая вода», централизованным водоснабжением должны пользоваться 92% жителей республики.