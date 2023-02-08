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Сегодня, 11:13

В Уфе ремонт Шакшинского моста начнут с наступлением строительного сезона — мэрия

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Ремонт моста через реку Уфу в микрорайоне Шакша планируется начать с наступлением строительного сезона, сообщили на оперативном совещании в мэрии. По информации УСРДИС, в настоящее время объявляется отбор подрядчика, заключение контракта планируется в конце марта. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поручил заранее информировать автомобилистов о предстоящем ремонте и связанном с ним ограничением движения, продумать альтернативные пути проезда.

Как сообщал «Башинформ», в 2022 году экспертиза показала аварийное состояние Шакшинского моста. Сооружение возведено в 1984 году. Власти Башкирии привлекли на этот проект федеральное финансирование - из центра поступит большая часть нужной суммы - 1,7 млрд руб. Всего капитальный ремонт моста потребует 2 млрд руб. Проект будет выполнен в 2023-2024 годах.

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