Каким будет инвестиционное развитие в Башкирии в 2023 году - этот вопрос обсудили на совещании правительства с системообразующими предприятиями республики. Несмотря на санкции и другие трудности, экономика региона успешно прошла 2022 год. Как сообщал Башинформ, индекс промпроизводства вырос на 2,3%. На 30% выросло производство сельхозпродукции, сдан рекордный объем жилья.

Объем вложений в экономику за 9 месяцев составил 277,7 млрд руб. — на 33,7 млрд руб. больше, чем в январе - сентябре 2021-го. Башкортостан входит в пятерку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

«Республика завершила год с отличными результатами. Отмечу, что мы ставили цель – довести объем инвестиций в основной капитал по итогам прошедшего года до 500 млрд рублей. Рост здесь должен составить почти 3%. Именно такое целевое значение «зашито» во всех ключевых документах стратегического развития региона. Считаю, что с нашим потенциалом эти цифры вполне достижимы», – сказал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Он отметил, что в последние годы в регионе созданы благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности. Так, совместно с белорусской компанией «Амкодор» реализуются проекты в части локализации машиностроительного производства. Республика сотрудничает с компаниями «МАЗ» и «Могилевлифтмаш». На производственных мощностях региона планируется организовать сборку БПЛА с использованием белорусских комплектующих.

«Сейчас прорабатываем создание портовой особой экономической зоны в Агидели. По этому проекту мы получили поддержку Президента страны. В планах создание туристско-рекреационной зоны «Урал». Привлекли 500 млн рублей федеральных средств на создание первого технопарка в области радиоэлектроники. Кроме того, в республике активно внедряется региональный инвестиционный стандарт. Это позволит привлечь дополнительные федеральные средства для предоставления преференций бизнесу», – считает руководитель башкирского кабмина.

Первый вице-премьер - министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов отметил, что за предыдущие три года инвестиционные вливания в экономику выросли более чем на 32%, при этом по России этот показатель увеличился лишь на 10,8%. По его словам, сегодня положительную инвестиционную динамику показывает даже наиболее уязвимый сектор экономики - малый бизнес. Ожидается, что инвестиции МСП добавят 12,4 млрд руб.

По информации министра промышленности РБ Александра Шельдяева, на данный момент в Перечень приоритетных входят 44 инвестпроекта на 250 млрд рублей и созданием более 5 тыс. рабочих мест. Всего же в сфере промышленности реализуется инвестпроектов на 437 млрд руб.

В прошлом году в республике созданы пять кластеров: промышленный, мебельный, авиационный, машиностроительный и агропромышленный. Они уже привлекли 60 резидентов. В процессе создания еще два кластера - станкостроительный и легкой промышленности.

В АПК объем инвестиций вырос почти на 58% — только по итогам 9 мес., сообщил замминистра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов. Объем инвестиций в основной капитал в январе - сентябре 2022 года составил 12,4 млрд руб., прогноз за год — 15 млрд руб. (+36% к 2021).

В настоящее время в сельском хозяйстве активно реализуются 64 приоритетных инвестпроекта на сумму 111,3 млрд руб. с созданием 10 тыс. рабочих мест. В текущем году на территории региона планируется начало активной фазы реализации семи крупных проектов общей стоимостью 11,2 млрд рублей.

«Вместе мы смогли преодолеть все сложности и сейчас практически не имеем непреодолимых преград для дальнейшего развития. Но если у вас все-таки возникают трудности, то просим давать своевременные сигналы, для того чтобы мы провели работу по преодолению нестыковок, которые у вас могут возникнуть на пути реализации проектов. В целом видим, что Башкортостан все больше и больше пользуется поддержкой со стороны федерального центра. Каждый год увеличиваются суммы, которые регион получает из федерального правительства на разные программы. Это хороший показатель для республики, который говорит о том, что уважение к ней год от года растет все сильнее», – сказал Андрей Назаров.