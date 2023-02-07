В Башкирии выдадут 165 млн рублей субсидий на поддержку племенного животноводства

Минсельхоз Башкирии начал принимать заявки на предоставление субсидии на поддержку племенного птицеводства и животноводства. Ставка субсидии — 3,5 тыс. руб. на условную голову. Средства выделяются на содержание животных.

«Учитывая планы значительно увеличить количество индустриальных молочных ферм в регионе, нам важно наращивать воспроизводство высокопродуктивного скота. В Башкортостане продолжает работать 81 племенная организация. Господдержка поспособствует дальнейшему развитию таких хозяйств», — прокомментировал вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Как сообщал Башинформ, в 2022 году республике принят закон, разрешающий заниматься племенным животноводством фермерам и ИП. Ранее эта сфера деятельности было прерогативой юрлиц.