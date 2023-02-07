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Сегодня, 11:29

В Башкирии в 2022 году появилось 129 объектов придорожного сервиса

минторговли РБ
Фото:минторговли РБ

В Башкирии в 2022 году заработали 129 новых объектов придорожного сервиса, сообщили в минторговли РБ. Общий объем инвестиций составил 1,8 млрд руб.

27 из этих объектов построены на федеральных трассах, 55 - на региональных дорогах, 36 - на межмуниципальных и 11 - на местных дорогах.

Больше всего придорожных сервисных станций появилось на территории Иглинского района, через который проходит «трафикоёмкий» участок трассы М-5 «Урал».

По 8 объектов построены в Уфимском и Аургазинском районах, 7 - в Мелеузовском, 6 - в Туймазинском, по 5 — в Благоварском и Хайбуллинском районах.

В числе этих новых объектов — 52 торговых объекта, 24 СТО, 23 заправочные станции (АГНКС, АГЗС), 15 пунктов общепита, семь гостиниц, пять автомоек, а также три молельные комнаты.

Как сообщал «Башинформ», программа развития придорожного сервиса в регионе ведется с 2020 года. Инвесторам этой сферы при соблюдении ряда условий предоставляется существенная господдержка. Программа подразумевает строительство и модернизацию не менее 100 объектов в год.

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