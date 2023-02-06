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Сегодня, 11:22

В Башкирии семь компаний, построивших АГНКС, получили 360 млн рублей на возмещение затрат

Семь компаний, построивших в Башкирии газовые заправки, получили в 2022 году субсидии из республиканского бюджета на общую сумму 360 млн рублей. Об этом сообщил министр промышленности РБ Александр Шельдяев на совещании по вопросам развития газомоторного топлива, которое провел председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Глава башкирского минпрома напомнил, что по итогам 2021 года Башкирия заняла первое место по стране по количеству АГНКС (41), и третье место по комплексному показателю рейтинга «Газпром газомоторное топливо». Об этот ранее сообщал Башинформ. Как рассказал Александр Шельдяев, 9 станций из 41 работали на технические нужды ООО «Газпром трансгаз Уфа», 32  — для потребителей.

В 2022 году план также выполнен — построено 10 станций, из них две самые крупные — в Уфимском районе. На работающих АГНКС было продано порядка 50 млн кубометров газа — на 15% больше, чем в 2021 году.

Также республика активно участвует в госпрограмме переоборудования транспорта.  В прошлом году на метан «перешли» 1136 автомобилей (+11% к 2021), получив возмещение части затрат. Инвесторы отрасли — семь компаний, строивших АГНКС, получили аналогичные субсидии на 360 млн рублей.

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