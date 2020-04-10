Ситуация в РКБ им. Куватова; школы не справились; место под крематорий – неделя в Башкирии

Радий Хабиров обратился к главврачам; что происходит в РКБ им. Куватова; кому бесплатно положены продукты; как хоронят умерших от COVID-19 и где в Уфе будет крематорий; когда коронавирус пойдет на спад. Главные события недели – в материале ИА «Башинформ».

Смерть пациентки с COVID-19

7 апреля стало известно, что в Башкирии у 80-летней пациентки, скончавшейся в РКБ им. Куватова от отека мозга, выявлен коронавирус. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Больницу, где находились 1 200 человек, закрыли на карантин, у всех взяли тест на коронавирус. Вечером 7 апреля территорию РКБ и прилегающие улицы продезинфицировали спецсредством. По данным «Башинформа», полностью или частично закрыты на карантин больницы в Октябрьском, Белебее, Бирске, Стерлитамаке. 8 апреля закрыли на помывку больницу скорой медпомощи в Уфе. На 10 апреля в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших — медработники, 9 человек из РКБ им. Куватова.

В республике запрещено находиться в общественных местах детям с 18 до 13 часов, а пожилым – с 18 до 10 часов. Но разрешено ездить на машине в особых случаях и в сады. С 10 апреля будет резко усилена практика привлечения нарушителей режима самоизоляции к ответственности.

«Хватит побираться»

На борьбу с коронавирусом Башкирия из федерального бюджета получила 1,23 млрд рублей. Деньги пойдут на дооснащение госпитальных баз для лечения пациентов с Covid-19. Также закупят оборудование и профинансируют работы по увеличению числа коек, к которым подводится кислород, рассказал «Башинформ».

9 апреля на совещании глава Башкирии Радий Хабиров обратился к главврачам больниц и сказал, чтобы они прекратили побираться: «Дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов», у государства есть деньги, чтобы им помочь. «Нужна помощь — сразу выделяем деньги», — отметил он.

Чтобы экономика задышала

На этой неделе возобновили работу 974 предприятия республики. Однако если на предприятиях будет замечено нарушение эпидемиологической безопасности — их работу приостановят, а сотрудников отправят на самоизоляцию, сообщил «Башинформ». «Открываем предприятия, чтобы экономика задышала, но надо защитить людей от инфицирования», — подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров. 9 апреля он прокомментировал ситуацию на ряде заработавших предприятий. В соцсети попали фотографии того, как у входа в УМПО, «Газпром нефтехим Салавата» и отделения Сбербанка в Сибае собрались очереди. «Мы людей здесь просто убиваем. В основном пожилые люди стоят», — заявил Хабиров и поручил создать комиссию, которая будет отслеживать подобные инциденты и вводить санкции в отношении руководства таких предприятий. Для помощи предприятиям в Уфе открылся первый среди регионов России Ситуационный центр антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики.

СКР ищет распространителя фейк-видео из РКБ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил найти распространителя фейк-видео из РКБ им. Куватова в Уфе. Как сообщил «Башинформ», в соцсетях «гуляет» видео, где якобы руководство РКБ через окно покинуло здание из-за обнаружения у пациента Covid-19. На самом деле эта информация не соответствует действительности и была официально опровергнута руководством больницы.

Тем временем 30-летнего жителя Чекмагушевского района уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейка. Он увидел в соцсетях пост о коронавирусной инфекции и прокомментировал его, сообщив недостоверную информацию.

Ситуация с коронавирусом далека от завершения

Об этом 7 апреля заявил глава Башкирии Радий Хабиров во время посещения единого колл-центра по противодействию распространению коронавирусной инфекции, организованного на базе регисполкома «Единой России». В колл-центре медики и неравнодушные жители республики по телефону 8-800-201-89-03 круглосуточно принимают заявки на доставку продуктов, лекарств и других видов помощи нуждающимся. Хабиров признался, что восхищен объемом работы, которую выполняют волонтеры. «Мы видим, что ситуация с коронавирусом пока далека от своего завершения. Поэтому важно привлекать и обучать новых волонтеров, чтобы мы могли наращивать объемы поддержки», — отметил он.

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства, до выхода на плато с коронавирусной инфекцией осталось около 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет на спад.

Коллектив больницы против нового главврача?

6 апреля стало известно, сотрудники Республиканской клинической психиатрической больницы №1 выступили против назначения нового главного врача. После ухода прежнего руководителя на заслуженный отдых на его место назначили экс-главврача Нефтекамской больницы 34-летнего Тагира Гизатуллина. Работники психбольницы с таким решением не согласились и опубликовали на YouTube слайд-шоу с плакатами: ﻿«Максим Васильевич! Мы против вашего решения!» «Тагир Рафаилович! Вас здесь не ждут!». «В крупную и передовую больницу назначают руководителем человека без должного опыта при наличии подготовленных кадров из числа заместителей», – подписали авторы видео, передал «Башинформ».

Как адвокат присвоил полмиллиона…

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего адвоката по статье «мошенничество в крупном размере». По данным «Башинформа», в 2017 году к нему обратился осужденный, отбывающий наказание за убийство. За 550 тысяч рублей адвокат предложил ему решить вопрос о его условно-досрочном освобождении. Деньги правозащитник якобы планировал передать лицам, которые могли повлиять на исход рассмотрения ходатайства судом. Полученные от матери осужденного деньги адвокат похитил и потратил на свои нужды. После того как суд отказал в удовлетворении ходатайства, женщина обратилась к правоохранителям.

…А замначальника колонии «устроил» заключенному УДО

В Стерлитамаке бывший замначальника исправительной колонии признан виновным в превышении полномочий и служебном подлоге. В 2017 году он предложил осужденному за свой счет отремонтировать банно-прачечный комплекс, а взамен пообещал поспособствовать получению условно-досрочного освобождения. Осужденный согласился и произвел ремонт. После чего замначальника ИК поручил подчиненным удалить сведения о наложенном на осужденного взыскании, объявить ему благодарность, а также поспособствовал составлению на него положительной характеристики. С учетом этих ложных сведений суд удовлетворил ходатайство осужденного об УДО. За это бывшего 37-летнего замначальника колонии № 21 суд оштрафовал на 120 тысяч рублей, сообщает «Башинформ».

Школы не справились с дистанционным обучением

С 6 апреля занятия в школах Башкирии стали дистанционными. «Нулевой урок» для школьников в режиме онлайн провел глава Башкирии Радий Хабиров. «Сейчас – время героев, когда свой героизм можно проявить, просто оставаясь человеком, помогая своим близким и родным», — сказал он. Уже в первый день учебы, когда 450 тысяч учеников вышли в интернет в одно время, система не справилась с нагрузкой и дети не могли подключиться к урокам. «Ищите нестандартные варианты, находите решения», — призвал чиновников Хабиров.

Также школьникам, имеющим право на бесплатное питание, начали выдавать продуктовые наборы. Контролировать качество питания в школах и больницах теперь будет новое казенное учреждение — Управление социального питания, рассказал «Башинформ».

Где наши макароны и сгущенка?

В этом году посевная площадь в республике составит 3 млн гектаров, это на 5% выше уровня прошлого года. На 136 тысяч га больше посеяно озимых культур, до 100 тысяч увеличили площади под гречиху. Всего на проведение сева потребуется около 13,55 млрд рублей, на 7% больше, чем в прошлом году, информирует «Башинформ». Глава региона Радий Хабиров поручил активнее развивать переработку сельхозпродукции. «По той же сгущенке давайте вместе разберемся, почему не можем школьников обеспечить, что это такое?.. И где наши макароны? Мы можем научиться, наконец, производить макароны?» — заявил он. По данным Росстата, самое большое удорожание гречки по России – на 13,8% — наблюдается в Башкирии.

Определили место под крематорий

Как узнал «Башинформ», администрация Уфы предоставила Управлению земельных и имущественных отношений разрешение использовать под крематорий участок в поселке Новоалександровка Орджоникидзевского района. Учреждение планировалось построить в 2021 году, но теперь планы корректирует пандемия. Ресурсы городских кладбищ исчерпаны. При этом в мэрии опровергли появившуюся в СМИ информацию о 1000 зарезервированных мест на Северном кладбище для захоронения умерших от коронавируса. Глава Янаульского района объяснил «циничному» жителю Башкирии, что людей, умерших от COVID-19, «хоронят, обработав дезинфицирующими средствами, в герметическом мешке, без проведения каких-либо обрядов и молитв, не подпуская к трупу родственников и близких попрощаться с ушедшими».

В ДУМ РБ рассказали об особенностях захоронения мусульман, зараженных COVID-19: заупокойную молитву читать в отдалении от тела умершего, тело не омывать и хоронить в цинковом гробу. По указу главы РБ кладбища для свободного посещения закрыты.

Выплаты заразившимся медикам и доплаты работающим

8 апреля Президент РФ Владимир Путин сообщил, что медики, работающие на передовой в борьбе с коронавирусом, три месяца будут получать федеральные выплаты. Для врачей доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестёр — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч. Ранее для этой категории медиков были установлены региональные надбавки от 5 до 25 тысяч рублей. По словам главы Минздрава РБ, в частности, эти выплаты получат сотрудники РКБ, работа которых приравнена к работе в инфекционном госпитале. А профсоюз работников здравоохранения в Башкирии поддержит денежными выплатами заразившихся коронавирусом медиков, передает «Башинформ».

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