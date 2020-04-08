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Кому в Башкирии положены бесплатные продуктовые наборы и как их получить

ОБЩЕСТВО
Фото: Минобразования РБ

Фото: Минобразования РБ

В Башкортостане начали выдавать продуктовые наборы для школьников.

В период дистанционного обучения их получат более 85 тысяч учащихся, имеющих право на бесплатное питание. «Башинформ» выяснил, кому положены льготные продовольственные наборы, как и где их получать, сколько они стоят и что в них входит.

Кому положены продуктовые наборы?
«Сухой паек» от республики имеют право получить школьники:

  • с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды;
  • из многодетных малообеспеченных семей.
Что в него входит?
Роспотребнадзор утвердил перечень продуктов, которые можно класть в наборы. В первую очередь это нескоропортящиеся продукты, которые не нуждаются в специальных температурных режимах хранения.

Это крупа, макароны, соки и нектары, мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники, крекеры, галеты, сухари, сушки) и фруктово-ягодные кондитерские изделия (мармелад, пастила, зефир), чай, какао, консервы молочные, свежие фрукты, масло растительное, консервы мясные, консервы рыбные.

Планируется, что каждую неделю состав «сухого пайка» будет меняться. Условно говоря, на этой неделе дадут печенье и гречневую крупу, на следующей вафли и макароны.

Это будет единый набор на всю республику?
Нет, в каждом городе и районе он будет свой. Общая только стоимость – 500 рублей для детей инвалидов и 225 рублей для детей из многодетных малоимущих семей. На эти деньги местная администрация сама соберет набор.

Внутри муниципалитета отличаться он не будет. То есть, к примеру, все школьники Стерлитамака, которым полагается паек, получат одинаковые пакеты.

Должны ли быть в наборе овощи и фрукты?
Они могут быть, но есть не везде. В Белебеевском районе в состав набора включены свежие фрукты, в Янаульском районе меценаты самостоятельно приняли решения, в качестве благотворительной помощи доложить в продуктовый набор огурцы.
﻿Можно взять не продуктами, а деньгами?
Нет.
Могут ли родители повлиять на содержимое? Например, в рамках школы объединиться и сказать: мы не хотим сгущенку, мы хотим груши?
Нет. Состав набора утверждает местная администрация в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Где и как этот набор получать?
Если вашим детям положен продуктовый набор, обратитесь с заявлением в школу любым удобным способом. Выдавать их будут не реже, чем один раз в две недели. Забирать пакеты нужно самостоятельно, вам скажут, в какие дни и в какое время подходить – у каждой школы свой график.

В Указе главы сказано, что доставлять продукты питания близким родственникам можно, поэтому это не будет нарушением режима самоизоляции.

В некоторых районах наборы будут развозить по домам школьными автобусами.

Гульфия Акулова
Теги: продуктовые наборы
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