Кому в Башкирии положены бесплатные продуктовые наборы и как их получить

Что в него входит?

Роспотребнадзор утвердил перечень продуктов, которые можно класть в наборы. В первую очередь это нескоропортящиеся продукты, которые не нуждаются в специальных температурных режимах хранения.

Это крупа, макароны, соки и нектары, мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники, крекеры, галеты, сухари, сушки) и фруктово-ягодные кондитерские изделия (мармелад, пастила, зефир), чай, какао, консервы молочные, свежие фрукты, масло растительное, консервы мясные, консервы рыбные.

Планируется, что каждую неделю состав «сухого пайка» будет меняться. Условно говоря, на этой неделе дадут печенье и гречневую крупу, на следующей вафли и макароны.