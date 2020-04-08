Кому в Башкирии положены бесплатные продуктовые наборы и как их получить
Фото: Минобразования РБ
В Башкортостане начали выдавать продуктовые наборы для школьников.
В период дистанционного обучения их получат более 85 тысяч учащихся, имеющих право на бесплатное питание. «Башинформ» выяснил, кому положены льготные продовольственные наборы, как и где их получать, сколько они стоят и что в них входит.
- с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды;
- из многодетных малообеспеченных семей.
Это крупа, макароны, соки и нектары, мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники, крекеры, галеты, сухари, сушки) и фруктово-ягодные кондитерские изделия (мармелад, пастила, зефир), чай, какао, консервы молочные, свежие фрукты, масло растительное, консервы мясные, консервы рыбные.
Планируется, что каждую неделю состав «сухого пайка» будет меняться. Условно говоря, на этой неделе дадут печенье и гречневую крупу, на следующей вафли и макароны.
Внутри муниципалитета отличаться он не будет. То есть, к примеру, все школьники Стерлитамака, которым полагается паек, получат одинаковые пакеты.
В Указе главы сказано, что доставлять продукты питания близким родственникам можно, поэтому это не будет нарушением режима самоизоляции.
В некоторых районах наборы будут развозить по домам школьными автобусами.