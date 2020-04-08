Фото: Валерий Шахов Как ездить в Башкирии в режим самоизоляции - инструкция по применению doroga02.ru Фото: Валерий Шахов

В Минцифразвития Башкирии разъяснили, в каких случаях можно воспользоваться новым сервисом doroga02.ru для регистрации поездок на личном автомобиле во время действия режима самоизоляции.

Сервис предоставляет возможность жителям республики официально получить разрешение на передвижение на личном автомобиле по следующим уважительным причинам:

— рождение ребенка близких родственников;

— возвращение из другого населенного пункта к месту своего постоянного проживания;

— доставки продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости близким родственникам;

— уход за тяжелобольными или нуждающимися в уходе в стационаре близкими родственниками;

— обращение в лечебные учреждения для оказания плановой медицинской помощи по предварительной записи или при наличии направления на госпитализацию;

— обращения в организации, предоставляющие услуги связи, в финансовые организации, МФЦ;

— смерть близкого родственника;

— реализация продуктов питания собственного производства.

«Начиная с 16 часов 10 апреля 2020 года выезд из дома в садовые, приусадебные, дачные участки и индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома также будет считаться выездом по уважительной причине», — сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления Башкирии.

При этом важно знать, что возможность поездки предоставляется один раз в сутки продолжительностью не более 90 минут, а при следовании на дачу или в сад ­- 1 раз в сутки для поездки туда и обратно.

«После регистрации поездки выезд можно осуществлять на автомобиле лично либо вместе с проживающими вместе близкими родственниками при наличии документа, удостоверяющего личность. В этом случае будет достаточно одному из членов семьи получить разрешение на выезд», — добавили в ведомстве.

Регистрировать свои пешие передвижения и поездки на общественном транспорте с использованием этого сервиса не нужно.

Для добавления планируемой поездки необходимо:

1. На странице doroga02.ru пройти регистрацию в Сервисе. Для этого нужно ввести свои имя и фамилию, логин, электронный почтовый адрес, придумать и подтвердить пароль и далее нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

На указанный электронный почтовый адрес придет ссылка для активации учетной записи.

2. После перехода по ссылке активации учетной записи происходит перенаправление на страницу ввода контактных данных, где необходимо дозаполнить свои ФИО, указать номер мобильного телефона и домашний адрес.

Далее необходимо изучить и отметить Согласие на обработку персональных данных, Согласие с условиями работы сервиса и нажать на кнопку «Далее».

Проверить введенные контактные данные и подтвердить их правильность. В случае обнаружения ошибки нажать на кнопку «Назад».

3. После ввода контактных данных происходит переход на страницу ввода данных о транспортном средстве, где необходимо указать марку транспортного средства, государственный номер.

Далее необходимо изучить и отметить Условия добавления автомобиля.

После чего надо проверить введенные данные транспортного средства и подтвердить их.

В случае обнаружения ошибки нажать на кнопку «Назад».

4. Далее последует форма добавления информации о планируемой поездке, в которой необходимо указать дату, время начала поездки, причину поездки, начальный и конечный адрес поездки. Если вы едете не из дома, уберите галочку и укажите адрес начала поездки.

Далее необходимо ознакомиться с условиями соглашения и отметить галочкой свое согласие и нажать на кнопку «Сохранить» для завершения создания поездки.

После сохранения данных о поездке появится подробная информация о поездке, которую вы сможете предъявить инспектору ГИБДД в случае проверки.

Что делать, если вас остановил сотрудник ГИБДД?

1. Необходимо на главной странице Сервиса https://doroga02.ru/ перейти в раздел «Поездки» и далее выбрать пункт «Список поездок».

2. В списке поездок найти ту поездку, по которой вы следуете.

3. Далее нажать на кнопку «Подробнее».

4. Предъявить данные поездки инспектору ГИБДД.