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В Уфе ожидают подтверждения на COVID-19 170 результатов пациентов и сотрудников РКБ

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе ожидают подтверждения на COVID-19 170 результатов пациентов и сотрудников РКБ Фото: Валерий Шахов

170 результатов на коронавирус сотрудников и пациентов Республиканской клинической больницы им. Куватова, которые подлежат повторной проверке, направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов, сообщил на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Медучреждение закрыто на жесткий карантин в связи с распространением COVID-19.

Первичный этап лабораторной диагностики показал, что у большинства как пациентов, так и сотрудников результаты на вирус — отрицательные.

Как рассказал министр, пациенты клиники с вирусной пневмонией, диагноз которых не вызывает сомнений, переведены в Демскую больницу. Сегодня часть пациентов с клиникой ОРЗ и с сомнениями в определении диагноза будет переведена в больницу №8 Уфы.

Пациенты больницы, не контактные, будут перевезены в изоляторы по месту жительства, где будут находиться на карантине 14 дней для исключения инфекции.

Обследованы на коронавирус сотрудники корпуса акушерства и гинекологии, а также беременные и роженицы с новорожденными. Все результаты отрицательные. Пациенток роддома сегодня выписывают. После деизинфекции корпус будет закрыт вплоть до окончания карантина.

﻿«В РКБ сейчас проводится весь перечень противоэпидемических мероприятий. Все необходимые средства индивидуальной защиты имеются. Полностью налажено медобеспечение. Всем пациентам и работникам проводится имунопрофилактика. Быт и питание налажены, организованы. Мы находимся с врачами больницы в активном диалоге, есть общий чат. Конечно, сотрудникам тяжело, есть психологический дискомфорт, не все понимают задачи. Но администрация больницы компетентная и со всем справится. Будет усилена дистанционная работа в помощь медикам, им будут помогать опытные врачи», — сказал министр.
Также Максим Забелин подчеркнул, что работа сотрудников больницы будет приравнена к работе в инфекционном госпитале. Все они получат выплаты и компенсации как федерального, так и республиканского уровня за работу с больными коронавирусом.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, карантин
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