В Уфе ожидают подтверждения на COVID-19 170 результатов пациентов и сотрудников РКБ
В Уфе ожидают подтверждения на COVID-19 170 результатов пациентов и сотрудников РКБ Фото: Валерий Шахов
170 результатов на коронавирус сотрудников и пациентов Республиканской клинической больницы им. Куватова, которые подлежат повторной проверке, направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов, сообщил на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Медучреждение закрыто на жесткий карантин в связи с распространением COVID-19.
Первичный этап лабораторной диагностики показал, что у большинства как пациентов, так и сотрудников результаты на вирус — отрицательные.
Как рассказал министр, пациенты клиники с вирусной пневмонией, диагноз которых не вызывает сомнений, переведены в Демскую больницу. Сегодня часть пациентов с клиникой ОРЗ и с сомнениями в определении диагноза будет переведена в больницу №8 Уфы.
Пациенты больницы, не контактные, будут перевезены в изоляторы по месту жительства, где будут находиться на карантине 14 дней для исключения инфекции.
Обследованы на коронавирус сотрудники корпуса акушерства и гинекологии, а также беременные и роженицы с новорожденными. Все результаты отрицательные. Пациенток роддома сегодня выписывают. После деизинфекции корпус будет закрыт вплоть до окончания карантина.
«В РКБ сейчас проводится весь перечень противоэпидемических мероприятий. Все необходимые средства индивидуальной защиты имеются. Полностью налажено медобеспечение. Всем пациентам и работникам проводится имунопрофилактика. Быт и питание налажены, организованы. Мы находимся с врачами больницы в активном диалоге, есть общий чат. Конечно, сотрудникам тяжело, есть психологический дискомфорт, не все понимают задачи. Но администрация больницы компетентная и со всем справится. Будет усилена дистанционная работа в помощь медикам, им будут помогать опытные врачи», — сказал министр.Также Максим Забелин подчеркнул, что работа сотрудников больницы будет приравнена к работе в инфекционном госпитале. Все они получат выплаты и компенсации как федерального, так и республиканского уровня за работу с больными коронавирусом.