Фото: Валерий Шахов Глава Минздрава сообщил, что происходит в РКБ им. Куватова из-за очага коронавируса Фото: Валерий Шахов

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин разъяснил ситуацию, сложившуюся в Республиканской клинической больнице имени Куватова.

Как сообщил министр здравоохранения на брифинге во вторник, 7 апреля, стационар больницы был закрыт на карантин по недопущению коронавирусной инфекции. Минимум на 14 дней. На карантине по коронавирусу в РКБ имени Куватова находится 1 200 человек, половина из которых пациенты.

«Это связано с тем, что пациентка, которая находилась там на лечении более двух месяцев с острым нарушением мозгового кровообращения, скончалась в выходные. Пришел результат анализа на носительство коронавирусной инфекции. В связи с этим, совместно с Роспотребнадзором у нас отработаны мероприятия по карантинизации всех контактирующих лиц и возможных контактов с данным очагом», — пояснил Забелин.

В настоящее время в РКБ имени Куватова проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, дезинфекция помещений.

На время проведения карантинных мероприятий сотрудники больницы также подлежат карантину, подчеркнул министр.

«В настоящее время прием пациентов приостановлен. Всем — как сотрудникам, так и пациентам больницы проводится тестирование на коронавирусную инфекцию. В ближайшее время мы озвучим их результаты. Для сотрудников организованы необходимые места отдыха, питание, — отметил глава Минздрава Башкирии. — В больнице имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, а также необходимые лекарственные препараты для продолжения лечения пациентов, которые уже находятся на стационарном лечении, а также для проведения профилактических мероприятий сотрудникам стационара».

Напомним , 5 апреля в РКБ имени Куватова скончалась 80-летняя женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем коронавируса.

Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Позже у нее был взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях.

По данным республиканского Минздрава на 7 апреля, в Башкирии выявлено 12 человек с коронавирусом.