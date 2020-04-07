Фото: Валерий Шахов В Уфе в РКБ им.Куватова скончалась пожилая женщина с коронавирусом Фото: Валерий Шахов

В воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина. Сегодня выяснилось, что она была носителем вируса Ковид-19, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Более двух месяцев 80-летняя пациентка проходила лечение по поводу обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. Состояние ее было тяжелое, обусловленное возрастом, наличием хронических заболеваний, перенесенной ампутацией бедра, гнойным процессом, застойной пневмонией.

Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Позже у нее был взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях.

Предварительный результат был сомнительным, однако сегодня установлено, что пациентка была носителем вируса COVID-19.

﻿«Необходимо понимать, что причиной смерти коронавирус в данном случае не был, однако в подобной ситуации соответствующие службы обязаны принимать исключительные меры безопасности, к которым мы просим всех отнестись с пониманием, — отметил Радий Хабиров. — Все, кто мог иметь контакты с больной коронавирусом, – обязаны оставаться в РКБ на карантине. Это не наша прихоть, а установленный законодательно регламент, необходимый для сохранения жизней и здоровья всех, кто вас окружает».

Кроме того, установлен ещё один носитель COVID-19. Это женщина, прибывшая из Турции. Её состояние — не тяжёлое. Один из заболевших коронавирусом ранее — сегодня выписан.

﻿«Хочу обратить ваше внимание, что в ближайшее время резко увеличится количество тестов на COVID-19, что, естественно, даст математическое увеличение числа заражённых. Наша задача — соблюдать режим самоизоляции и продолжать готовить систему здравоохранения к возможной максимальной нагрузке», — добавил руководитель региона.