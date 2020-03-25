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Глава Башкирии подписал указ о выплатах медикам, работающим с больными коронавирусом

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии подписал указ о выплатах медикам, работающим с больными коронавирусом Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об установлении стимулирующей выплаты медикам, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией.

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медработникам медицинских организаций, подведомственных Минздраву РБ, устанавливаются с 18 марта этого года.

Так, ежемесячная доплата для врачей и специалистов с высшим медицинским образованием, оказывающим помощь пациентам, заболевание которых вызвано штаммом коронавируса, составит 25 тысяч рублей.

Выплата для среднего медперсонала установлена в размере 15 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 5 тысяч рублей.

Кроме того, документ предусматривает установление ежемесячной денежной выплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Согласно подписанному указу, для врачей предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 2,5 тысячи рублей.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике зарегистрировано на данный момент четыре случая заболевших коронавирусом.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в Башкирии — 64 человека, шесть из которых — дети.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, выплаты медикам
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