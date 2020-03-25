Фото: Олег Яровиков В Башкирии один из четырех заболевших коронавирусом скрыл свою поездку в Европу Фото: Олег Яровиков

Один из четырех жителей Башкирии, заболевших коронавирусом, умолчал о своем посещении одной из стран Евросоюза, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Как подчеркнул глава регионального Минздрава, все случаи коронавируса в республике — привозные.

«Все четверо посещали в ретроспективе 14 дней назад страны Евросоюза. В том числе и мужчина, который вчера этот факт скрыл. Однако благодаря слаженной работе сотрудников Роспотребнадзора, органов безопасности удалось этот факт установить, и мы теперь понимаем, что это не самозаражение на территории Москвы, где он был по служебной необходимости», — заявил Забелин.

Все четверо заболевших коронавирусной инфекций находятся стационарном лечении в инфекционном отделении.

«Также сейчас устанавливается круг общения лиц. с которыми контактировали заболевшие», — добавил глава Минздрава.

На сегодняшний день, с подозрением на коронавирусную инфекцию в Башкирии насчитывается 64 человека, шесть из которых — дети.

За минувшие сутки их стало больше на четыре человека.