Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 78.84 ↓

EUR 85.42 ↑

25 марта Среда

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии один из четырех заболевших коронавирусом скрыл свою поездку в Европу

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии один из четырех заболевших коронавирусом скрыл свою поездку в Европу Фото: Олег Яровиков

Один из четырех жителей Башкирии, заболевших коронавирусом, умолчал о своем посещении одной из стран Евросоюза, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Как подчеркнул глава регионального Минздрава, все случаи коронавируса в республике — привозные.

«Все четверо посещали в ретроспективе 14 дней назад страны Евросоюза. В том числе и мужчина, который вчера этот факт скрыл. Однако благодаря слаженной работе сотрудников Роспотребнадзора, органов безопасности удалось этот факт установить, и мы теперь понимаем, что это не самозаражение на территории Москвы, где он был по служебной необходимости», — заявил Забелин.
Все четверо заболевших коронавирусной инфекций находятся стационарном лечении в инфекционном отделении.

«Также сейчас устанавливается круг общения лиц. с которыми контактировали заболевшие», — добавил глава Минздрава.
На сегодняшний день, с подозрением на коронавирусную инфекцию в Башкирии насчитывается 64 человека, шесть из которых — дети.

За минувшие сутки их стало больше на четыре человека.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Убитый в Башкирии террорист мог проповедовать в мечети - СМИ
UPD: Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин опроверг информацию о том, что ликвидированный спецназом ФСБ в субботу уфимец Бе
В Башкирии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом
В Башкирии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, появились трое заболе
В Уфе коммерсанта будут судить за мошенничество на 30 миллионов рублей
Уфимского коммерсанта обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. 31-летний житель Уфы под видом поставки полимерной продукции обманул фирмы на сум
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пациентов с подтвержденным коронавирусом
Три жителя республики, у которых подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции, находятся в специальных боксах в городской инфекционной больнице Уфы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть