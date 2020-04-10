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С 10 апреля в Башкирии всех нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

С 10 апреля в Башкирии всех нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать Фото: Олег Яровиков

По поручению главы республики, с 10 апреля в Башкирии будет резко усилена практика привлечения нарушителей режима самоизоляции к административной ответственности.

Об этом в пятницу на брифинге в республиканском Минздраве по вопросам коронавирусной инфекции заявил секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов.

«Если до этого в 90 процентах случаях встреча нарушителей с правоохранителями заканчивалась разъяснительной беседой, то с сегодняшнего дня все будут привлекаться к административной ответственности. Хотелось бы, чтобы все это услышали и потом не обижались на сотрудников, которые выполняют свои должностные обязанности. Это не попытка запугать, угрожать кому-то — это объективная необходимость. Режим самоизоляции касается всех», — подчеркнул Алексей Касьянов.
По его словам, ежедневно в рейдовых мероприятиях задействовано более 2 тысяч сотрудников полиции, свыше 300 сотрудников Росгвардии и более 1,5 тысячи народных дружинников.

Плотность патрулирования на улицах и особенно в Уфе увеличена достаточно серьезно, отметил он.

Так, только за последние дни в результате патрулирования в республики было выявлено более 2,5 тысячи нарушений режима самоизоляции. Проведено свыше 20 тысяч профилактических бесед с теми, кто нарушает режим самоизоляции. Среди них немало пожилых людей и женщин с малолетними детьми.

«Но, как показывает практика, к сожалению, не все сознательно относятся к соблюдению режима самоизоляции. Учитывая, что в ходе профилактических мероприятий выявляется достаточно большое количество фактов нарушения режима самоизоляции, с сегодняшнего дня будет резко усилена практика привлечения нарушителей к административной ответственности, — подчеркнул Касьянов. — За случай первого нарушения режима самоизоляции для граждан предусмотерн штраф до 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения — уже до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф гораздо жестче. Поэтому еще раз говорю: подумайте о последствиях и соблюдайте тот режим, который установлен главой республики».
Как сообщал «Башинформ», указ главы региона о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики вступил в действие 31 марта, с 20.00.

Согласно указу главы Башкортостана о режиме всеобщей изоляции, «все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима».

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции и карантина предусмотрена административная в виде крупных штрафов (до 50 тыс. рублей) и уголовная ответственность (до 7 лет лишения свободы). Как отметили в Совбезе республики, число нарушителей, привлечённых к ответственности, может достигать от 2 до 5 тысяч человек.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, режим самоизоляции
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