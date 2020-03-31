Фото: Олег Яровиков Госдума приняла закон об уголовном наказании до 7 лет за нарушение карантина Фото: Олег Яровиков

Государственная Дума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы. В документе говорится, что если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и из-за его поступка массово заболели люди, то его могут оштрафовать на один миллион рублей или отправить за решетку на срок до трех лет.

Если нарушение повлекло за собой смерть человека либо создало угрозу массового заболевания людей, за это будут штрафовать на сумму от 1 млн до 2 млн руб., запрещать занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три-пять лет либо лишать свободы на срок до пяти лет.

Самое суровое наказание — лишение свободы сроком до семи лет — полагается за нарушение карантина, в результате которого погибли два человека и более.