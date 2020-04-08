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8 апреля Среда

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На 08.04.20 в Башкирии выявлено 16 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 6 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
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Чиновник объяснил «циничному» жителю Башкирии, как хоронят умерших от COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Чиновник объяснил «циничному» жителю Башкирии, как хоронят умерших от COVID-19 Фото: Валерий Шахов

Глава администрации Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов на своей странице «ВКонтакте» обратился к интернет-пользователю по имени Ильдар и местной группе «Янаул! Он в сердце нашем» с предупреждением.

По словам руководителя района, «некий Ильдар с цинизмом смеется над теми, кто предпринимает меры предосторожности в период пандемии, называя их дурачками». Он добавил, что местный житель призывает перестать «играть в маски-шоу» и «жути нагнетать на народ».

«В связи с этим хочу обратиться к автору слов, а также к администратору группы. Считаю, что у вас идет явный перебор демократической, ненужной амбиции! Ваши действия уже подпадают под статьи действующего законодательства. Конечно, вы можете не носить маску, не соблюдать режим самоизоляции, пренебрегать советами врачей и никогда даже руки не мыть. И вообще, можете для себя принять решение не исполнять Указ и не прислушаться к обращениям руководства страны, но призывать к этому людей не нужно, — написал глава района. — Вы попробуйте, пообщайтесь с родственниками тех людей, которые похоронили своих близких с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Людей хоронят, обработав дезинфицирующими средствами, в герметическом мешке, без проведения каких-либо обрядов и молитв, не подпуская к трупу родственников и близких попрощаться с ушедшими. Может, тогда вам станет немного понятней, что это за страшная вещь. Я, в свою очередь, призываю не делать глупостей».

Как информировало агентство «Башинформ», по данным на 8 апреля, в Башкирии подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции, выписаны из больниц шесть человек. В республике на сегодняшний день проведено более 10,8 тысячи лабораторных исследований.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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