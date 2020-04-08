Фото: Олег Яровиков Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 16 человек Фото: Олег Яровиков

По данным на 8 апреля, в Башкирии подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции, выписаны из больниц шесть человек.

Как сообщили в республиканском Минздраве, в республике на сегодняшний день проведено более 10,8 тысячи лабораторных исследований.

В целом по России, по данным на 7 апреля, проведено свыше 795 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Зарегистрировано 7 497 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 494 человека. 58 человек умерли.