Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.74 ↑

EUR 82.23 ↓

9 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
На 09.04.20 в Башкирии выявлено 22 человека с коронавирусом
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Мы людей здесь просто убиваем»: глава Башкирии о безответственных предприятиях

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

«Мы людей здесь просто убиваем»: глава Башкирии о безответственных предприятиях Фото: соцсети

В правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров 9 апреля прокомментировал ситуацию, которая сложилась накануне на ряде заработавших предприятиях в условиях режима самоизоляции. В соцсети попали фотографии и видео того, как у входа в УМПО в Уфе, на предприятие «Газпром нефтехим Салават» и отделение Сбербанка в Сибае собрались огромные очереди сотрудников и посетителей.

«Мы людей здесь просто убиваем. В основном, пожилые люди стоят в очереди плотно друг к другу. Таким образом, мы четко зафиксировали, что руководители предприятий, которым мы разрешили работать, безответственно подходят к ситуации по недопущению распространения коронавируса», — заявил Радий Хабиров.

Он поручил создать межведомственную комиссию, которая будет отслеживать подобные инциденты, смотреть за тем, как предприятия выполняют санитарно-эпидемиологические требования, и вводить санкции в отношении руководителей-нарушителей.

«С завтрашнего дня мы начинаем проверки. Ни одно предприятие не обладает гарантией того, что завтра я не приму решение закрыть его. Такие права у меня есть. Поэтому я прошу все предприятия сегодня же провести анализ ситуации и выполнить ряд простейших требований. Это организация измерения температуры на входе в предприятие, контроль за самочувствием работников. При первых признаках заболевания: температуры, кашля, плохого самочувствия — немедленно изолировать данного человека и сообщить об этом в оперативный штаб или администрацию. Также следует более внимательно относиться к личной гигиене: мытью рук, обработке антисептиком и проветриванию помещений. Необходимо организовать социальную дистанцию, что исполняется безобразно или вообще не исполняется, — подчеркнул глава республики. — Если мы и наша комиссия увидим, что эти меры не соблюдаются, мы будем эти предприятия вычеркивать из списка разрешенных, а в отношении руководителя будем применять меры в соответствии с действующим законодательством».

ИА «Башинформ»
Теги: предприятия, режим самоизоляции
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии заработал портал разрешения на поездки в условиях самоизоляции doroga02.ru
В Башкирии утром 8 апреля заработал портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешения на поездки на личном транспо
Кому в Башкирии положены бесплатные продуктовые наборы и как их получить
В Башкортостане начали выдавать продуктовые наборы для школьников. В период дистанционного обучения их получат более 85 тысяч учащихся, имеющих право н
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 16 человек
По данным на 8 апреля, в Башкирии подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции, выписаны из больниц шесть человек. Как сообщили в республиканском Мин
Как ездить в Башкирии в режим самоизоляции - инструкция по применению doroga02.ru
В Минцифразвития Башкирии разъяснили, в каких случаях можно воспользоваться новым сервисом doroga02.ru для регистрации поездок на личном автомобиле во вр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть