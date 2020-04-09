Фото: соцсети «Мы людей здесь просто убиваем»: глава Башкирии о безответственных предприятиях Фото: соцсети

В правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров 9 апреля прокомментировал ситуацию, которая сложилась накануне на ряде заработавших предприятиях в условиях режима самоизоляции. В соцсети попали фотографии и видео того, как у входа в УМПО в Уфе, на предприятие «Газпром нефтехим Салават» и отделение Сбербанка в Сибае собрались огромные очереди сотрудников и посетителей.

«Мы людей здесь просто убиваем. В основном, пожилые люди стоят в очереди плотно друг к другу. Таким образом, мы четко зафиксировали, что руководители предприятий, которым мы разрешили работать, безответственно подходят к ситуации по недопущению распространения коронавируса», — заявил Радий Хабиров.

Он поручил создать межведомственную комиссию, которая будет отслеживать подобные инциденты, смотреть за тем, как предприятия выполняют санитарно-эпидемиологические требования, и вводить санкции в отношении руководителей-нарушителей.

«С завтрашнего дня мы начинаем проверки. Ни одно предприятие не обладает гарантией того, что завтра я не приму решение закрыть его. Такие права у меня есть. Поэтому я прошу все предприятия сегодня же провести анализ ситуации и выполнить ряд простейших требований. Это организация измерения температуры на входе в предприятие, контроль за самочувствием работников. При первых признаках заболевания: температуры, кашля, плохого самочувствия — немедленно изолировать данного человека и сообщить об этом в оперативный штаб или администрацию. Также следует более внимательно относиться к личной гигиене: мытью рук, обработке антисептиком и проветриванию помещений. Необходимо организовать социальную дистанцию, что исполняется безобразно или вообще не исполняется, — подчеркнул глава республики. — Если мы и наша комиссия увидим, что эти меры не соблюдаются, мы будем эти предприятия вычеркивать из списка разрешенных, а в отношении руководителя будем применять меры в соответствии с действующим законодательством».