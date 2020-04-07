Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: «Мы видим, что ситуация с коронавирусом пока далека от своего завершения» Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что восхищен объемом работы, которую выполняют волонтеры в период распространения новой коронавирусной инфекции. На встрече с руководителями центров добровольцев первое лицо республики посетил колл-центр, где круглосуточно трудятся тысячи медиков, неравнодушных жителей Башкирии, бизнесмены и представители политических институтов.

«Вы решаете очень важные вопросы поддержки наших жителей, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы видим, что ситуация с коронавирусом пока далека от своего завершения. Поэтому важно привлекать и обучать новых волонтеров, чтобы мы могли наращивать объемы поддержки».

Помимо этого глава региона принял участие в федеральном селекторном совещании Дмитрий Медведева с представителями региональных волонтерских центров по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, в Уфе на базе регионального исполкома партии «Единая Россия» создан единый колл-центр. По многоканальному телефону 8-800-201-89-03 волонтеры принимают заявки на доставку продуктов питания, лекарств и других видов помощи. Выполняются они в течение одного-двух дней. В общей сложности уже обработали более 8,4 тысячи заявок.

Все добровольцы, которые трудятся в колл-центре прошли обучение, в том числе основам психологической помощи.