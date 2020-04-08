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Мэрия Уфы опровергла информацию о местах на Северном кладбище для умерших от коронавируса

ОБЩЕСТВО

Мэрия столицы Башкирии опровергла появившуюся в СМИ информацию о зарезервированных отдельных участках на Северном кладбище для захоронения умерших от коронавируса.

«В данное время муниципальный Комбинат спецобслуживания Уфы работает в штатном режиме, ведется плановая работа. Заявок на захоронение тел, скончавшихся от коронавирусной инфекции, в учреждение не поступало. Администрацией города участки на эти цели не отводились», — прокомментировали в мэрии.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что на Северном кладбище Уфы зарезервировано 1000 мест для захоронения умерших от коронавирусной инфекции. Якобы, 500 мест предназначается для захоронения по христианским обрядам, 500 — по мусульманским.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, кладбище
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