Фото: ИА «Башинформ» Школы Башкирии уже в первый день не справились с дистанционным обучением учеников Фото: ИА «Башинформ»

С 6 апреля занятия в школах Башкирии стали дистанционными. Из-за пандемии по коронавирусу тысячам школьников республики пришлось сесть за виртуальные парты. 450 тысяч учеников вышли в интернет в одно и то же время, и уже в первый день дистанционной учебы система на справилась с нагрузкой.

Напомним, Минобр республики предусмотрел три варианта организации дистанционного обучения:

1. онлайн-уроки, когда школьники занимаются на всевозможных системах и платформах. Здесь требуются девайсы и хороший интернет.

2. ученик получает задания в электронном журнале, по электронной почте, либо через мессенджеры. Здесь достаточно мобильного интернета

3. В случае отсутствия интернета, компьютера и и ноутбуков школьник получает задания в бумажных кейсах через учителя, отдает задания на проверку тем же способом.

Система онлайн-обучения начала показывать серьезные технические проблемы еще вчера во время тестирования нагрузки.

﻿«150 тысяч детей, почти 9 тысяч учителей, 14 муниципалитетов с 12:00 до часу нагружали систему. Смотрели, как работают российские цифровые образовательные платформы. И самый раскрученный портал «Российская Электронная школа» на котором сидит очень много российских школ, просто встал просто при тестировании, как говорят специалисты, «лёг». Сегодня ситуация повторилась», — сказал министр образования Айбулат Хажин. — Такая же проблема и в других регионах. Крупные раскрученные цифровые образовательные платформы стоят. Те, на которых мы активно работаем Учи.ру, ЯКласс, Яндекс.Учебник — они работают».

Первый день дистанционного обучения принес много расстройств как детям-школьникам, так и их родителям.

﻿«Дочка, посмотрев первый урок, который провел глава Башкортостана, после в течение часа пыталась подключиться к конференции и к уроку русского языка. Но все попытки были бесполезны. Потом подвис интернет Ростелекома. Подключившись к уроку математики, мы в итоге так и не смогли услышать задания. Еще одна проблема связана с тем, что невозможно пока зайти в образовательную программу «ЯКласс», вход на сайт временно недоступен. Висит пока и сайт ELSCHOOL. Надеюсь, что все это пока временные трудности», — рассказал один из родителей из поселка Жилино под Уфой.

Такие же проблемы в районах. В Альшеевском районе не получилось подключиться к системе онлайн видеосвязи ZOOM.

﻿«Первый урок еще удалось провести, потом стал пропадать звук, видео, учитель не смогла выйти на связь, потом и вовсе соединение пропало, — рассказала мама первоклассника Альфия. — Родители пишут, что некоторые дети переволновались, даже плакали».

когда учитель общается с учениками через электронный журнал, электронную почту либо мессенджеры

В связи с данными неполадками, уже вчера учителям дали указание перейти на второй вариант дистанционного обучение — электронные кейсы (прим.авт.), сказал Айбулат Хажин.

Сегодня с утра «легли» и почти все электронные журналы, которые используют школы. Как отметил Айбулат Хажин достаточно серьезно тормозил АИС (автоматизированная информационная система «Образование», или электронный журнал школьника прим.авт)

«Вчера во время тестирования было около миллиона подключений одномоментно. Хотя мы к родителям обращались с просьбой минимизировать трафик интернета. Поэтому пока мы решили ограничить вход на АИС для родителей — на период обучения. Это в первую очередь, инструмент учителя и ученика», — отметил он.

Айбулат Хажин доложил, что все системы, которые поддерживают видеоконференции ( Hangouts,ZOOM, Skype) работают. Идеально отработал YouTube, где учителя транслировали свои уроки.

«Да где-то, конечно, есть проблемы с Интернетом — подвисает, но это общая ситуация», — добавил министр.

﻿«Если вы ещё 2-3 дня вот так проколупаетесь, и ребёнок не будет получать нормальную информацию, у него уже к концу недели пропадет напрочь пропадет желание всячески учиться, — ответил на это Радий Хабиров. — Ребенок совершенно справедливо скажет: «Слушайте, дяди, тёти, дайте мне нормальные задания хоть на бумажке, хоть через WhatsApp, а не эту дёрганую систему». Я уже говорил, это серьезнейший вызов для всей нашей команды, мы работаем по сути в чрезвычайных условиях. Поэтому ищите нестандартные варианты, находите решения. Иначе вообще убьете желание детей учиться».