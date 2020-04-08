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На 07.04.20 в Башкирии выявлено 12 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. 5 пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.
Молния
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Названы сроки пика и спада коронавируса в России

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Названы сроки пика и спада коронавируса в России Фото: ИА «Башинформ»

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила телеканалу «Россия 24» о том, что до выхода на плато с коронавирусной инфекцией осталось около 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.

По ее словам, данные о сроках получены лучшими группами прогнозирования, куда входят математики и биологи.

Вероника Скворцова сравнила развитие ситуации с синусоидой и отметила, что такой сценарий возможен при увеличении объемов тестирования и диагностики.

«Спуск» с плато займет примерно столько же времени, что и подъем на него. При этом на плато, Россия будет находиться до первой декады-середины июня.

Как уточняет РИА Новости, плато — это когда ситуация достигает пика и каждый последующий день прибавляется примерно одинаковое число вновь заболевших.

Пандемия COVID-19 охватила 184 страны. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,2 миллиона больных COVID-19, свыше 67 тысяч человек умерли.

Как информировало агентство «Башинформ», на 7 апреля в Башкирии выявлено 12 человек с коронавирусом. Проведено 10 809 тестов. Пять пациентов выписаны. Один пациент с вирусом погиб.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, прогнозы
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