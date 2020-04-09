В Башкирии вводят «комендантский час» для пенсионеров и детей

В Башкирии вводится «комендатский час» для людей старше 65 лет и детей, сообщил в четверг на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

Радий Хабиров призвал пожилых людей находиться в домах и потерпеть еще две недели. За нарушение предусмотрены штрафы, которые обещали выписывать более активно, чем раньше.

«Мы устанавливаем ограничение по времени нахождения вне дома лицам старше 65 лет, независимо от того, какие у них были обстоятельства. Мы требуем, чтобы лица старше 65 лет не находились в общественных местах с 18 часов до 10 часов местного времени, без исключений, предусмотренных режимом самоизоляции», — подчеркнул Радий Хабиров.

Кроме того, введен «комендантский час» для детей — им запрещается находиться в общественных местах с 18 часов вечера до 13 часов дня. То есть, для того, чтобы выйти из дома, например, по просьбе родителей в магазин, у детей есть пять часов. Штрафы за нарушения режима будут выплачивать родители.

«Мы фиксируем, что режим самоизоляции начал разбалтываться и в отношении детей. Дети должны сидеть дома. Кроме того, у детей идут учебные занятия. Поэтому мы приняли решение, что дети также не должны находиться в общественных местах с 18 до 13 часов местного времени», — заявил глава Башкирии и поручил усилить патрулирование территорий.