Фото: Соцсети В Уфе больницу скорой помощи закрыли из-за пациента с подозрением на COVID-19 Фото: Соцсети

8 апреля в Уфе закрыли на помывку больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщила главный врач медучреждения Ирина Карамова.

«У нас был выявлен больной с подозрением на COVID-19. Этого пациента, в соответствии с инструкциями, перевели в инфекционный стационар. Всех остальных пациентов БСМП мы, согласно маршрутизации, перенаправим в другие медицинские организации города Уфы», — уточнила руководитель больницы.

По словам Ирины Карамовой, после помывки больница продолжит работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Башкирии подтверждено 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Шесть пациентов выздоровели.