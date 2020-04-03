Фото: Олег Яровиков Коронавирус в Башкирии: Силовики закрыли границу; новые случаи заражения; дрон в помощь Фото: Олег Яровиков

Из-за сложной эпидемиологической ситуации силовики закрыли границу Башкирии и Челябинской области. Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

«На улице почти никого». На утро 2 апреля в Уфе индекс самоизоляции, по данным сервиса «Яндекс.Карты», составил 4,5 балла. В Стерлитамаке этот показатель равен был 4,8 балла. Максимальный индекс составляет 5 баллов — это когда в городе тихо, как ночью. Уфа вошла в Топ-3 самых дисциплинированных городов России по самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные автоматизированных систем городского видеонаблюдения, увеличение потребления домашнего интернета, снижение числа транзакций по банковским и транспортным картам, снижение до минимума активности пространственного перемещения мобильных устройств GSM-связи. Режим полной самоизоляции введен в Башкирии 31 марта, напомнили в «Башинформе».

Стало больше отходов. Однако, как выяснилось, в условиях режима самоизоляции в период пандемии по коронавирусу растет количество отходов, в том числе опасных, состоящих из индивидуальных защитных средств. В этой связи в Минэкологии Башкирии жителям рекомендовали упаковывать использованные маски и медицинские перчатки в отдельный пакет. Также лучше повременить пока с ремонтом и генеральной уборкой жилья и выносить на контейнерные площадки только отходы, образующиеся за день. Еще важно вовремя оплачивать счета, чтобы не возникали перебои в вывозе мусора, передает «Башинформ».

Какой должна быть справка. В Уфе зафиксированы случаи предъявления недостоверных справок предприятий, которые работают в режиме самоизоляции. Как выяснил «Башинформ», на этот период организация должна издать приказ с пофамильным перечнем работающих сотрудников. На основании этого приказа выдается справка каждому сотруднику. В справке обязательно наличие двух печатей — предприятия и отдела кадров, подписи руководителя, сведения о приказе приема на работу и телефон кадровой службы для уточнения правоохранителями подлинности документа. При выявлении факта необоснованной выдачи работодателем справок будут применяться меры административного воздействия.

В Уфе провели первую онлайн-свадьбу. Режим полной самоизоляции не помешал молодоженам из Уфы провести свадебный банкет. Вахит и Лиля собрали гостей на торжество онлайн и пригласили ведущего. Было все: и первый танец, и переводы денег, и белое платье со костюмом, и «Горько». В качестве призов участникам свадебных конкурсов раздавали туалетную бумагу и макароны. По данным «Башинформа», в предстоящие выходные отделы ЗАГС Башкирии проведут 137 необычных церемоний бракосочетаний в условиях самоизоляции, где будут присутствовать только жених и невеста.

Полная дезинфекция. В Башкирии во всех муниципалитетах организована работа по дезинфекции подъездов многоквартирных домов. Об этом на брифинге информировал замминистра ЖКХ РБ Ильдус Мамаев. «По состоянию на 2 апреля проведена дезинфекция 34 288 подъездов из 47 740», — сообщил он. Также после каждого рейса вагоны пассажирских поездов обрабатываются обеззараживающими средствами, проинформировали «Башинформ» в РЖД. Ежедневную дезинфекцию проходят почти 1,9 тыс. вагонов.

Covid-2019: два новых заражения и выздоровление второго пациента. Днем 2 апреля стало известно, что в Башкирии выздоровел второй пациент с коронавирусом и подтверждены еще два новых случая коронавирусной инфекции. Итого в Башкирии 10 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщил на брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин. В России число инфицированных достигло 3548 человек, погибших — 30. На брифинге глава Минздрава также пояснил, что медицинскую маску нужно надевать только при общении с большим количеством людей либо при выходе на улицу, передает «Башинформ».

Тем временем Баймакские предприниматели Тимур и Ильсур Набиуллины сделали полезный подарок своим односельчанам — раздали жителям 1500 многоразовых масок.

В Уфе 60-летней пациентке с подозрением на коронавирус экстренно удалили тромб. По данным «Башинформа», женщина поступила в больницу скорой медицинской помощи с клиникой острого нарушения мозгового кровообращения в тяжелом состоянии, отягощенном подозрением на COVID-19. Несмотря на риски, было принято решение о выполнении экстренной тромбоэкстракции (механическое извлечение тромба).

Из-за коронавируса вводится запрет на весеннюю охоту. Как уточнили в Минэкологии республики, с целью обеспечения режима самоизоляции в 2020 году полностью запрещена охота на птиц, волка и бурого медведя. Сезон охоты в Башкирии должен был начаться в последнюю неделю апреля. В Минприроды отметили, что рисков распространения коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет.

Дрон в помощь. В Уфе о соблюдении режима самоизоляции предупреждает специальный дрон. Пока по городу летает один аппарат, в планах — запустить второй. По словам изобретателя, система уникальна, он может летать по всему городу. Таким образом, дрон помогает правоохранителям в вопросе оповещения населения о режиме самоизоляции, пояснил «Башинформ».

Силовики закрыли границу. Как стало известно вечером 2 апреля, из-за сложной эпидемиологической ситуации силовики закрыли границу Башкирии и Челябинской области. Выставлены посты ГИБДД. Полицейские проверяют все транспортные средства, водители и пассажиры возвращаются по месту жительства.

Тем временем в Башкирии прямо с поезда увезли в больницу вахтовика с подозрением на COVID-19. Пассажир на станции Инзер 2 апреля обратился за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Как стало известно «Башинформу», 26-летнему мужчине поставили предварительный диагноз: ОРВИ, подозрение на COVID-19. По словам пассажира, он возвращался с вахты по маршруту «Москва Казанская – Белорецк», ранее контактировал с человеком, имеющим коронавирусную инфекцию. Мужчину на «скорой» доставили в Белорецкую больницу. Установлены все контактные лица.

За границей пока остаются 355 жителей Башкирии, в том числе 22 ребенка.

Уфимцу, нарушившему режим самоизоляции, компенсируют штраф. Как сообщили «Башинформу» в МВД по РБ, ночью в Затоне на улице Лётчиков 33-летний гражданин находился в общественном месте, тем самым нарушив режим самоизоляции. В отношении него полиция составила протокол. В итоге суд назначил уфимцу наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. 3 апреля стало известно, что штраф уфимцу компенсирует руководство медиахолдинга «Башинформ». В компании считают, что он не знал о высоких штрафах, поэтому нарушил режим, а в госСМИ усилят эффективность работы по информированию жителей республики.

Второе обращение Путина. Для того чтобы снизить распространение коронавируса, в России нерабочие дни с сохранением зарплаты продлили до 30 апреля. Об этом заявил президент страны Владимир Путин вечером 2 апреля во время своего второго обращения к нации. Также регионы получат дополнительные полномочия в борьбе с COVID-19. Ранее, 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе еще как минимум на неделю.

Работодателей Башкирии просят зарегистрироваться на портале «Работа в России» и оперативно подать сведения о своих работниках, сообщил «Башинформ». На 2 апреля только более 20% предприятий РБ зарегистрировали свои компании. «В связи с режимом «полной самоизоляции» сегодня нам необходимо понимание объективной ситуации на рынке труда. Для этого на портале «Работа в России» организован дистанционный сбор информации от работодателей о численности работников, режиме занятости, в том числе о работе на «удаленке». Минтрудом России планируется разработка мер поддержки занятости на предприятиях страны», — обратился к работодателям замминистра труда и соцзащиты населения РБ Фанур Шайхисламов.

Добровольцы в борьбе с коронавирусом. В Башкирии, как и во всей стране, к борьбе с коронавирусом активно подключились волонтеры. Они помогают с доставкой продуктов, лекарств, оплатой коммунальных платежей. Как стать волонтером — узнайте из материала ИА «Башинформ».