В России нерабочие дни продляются до 30 апреля включительно. Такая мера позволит снизить степень распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил президент России Владимир Путин сегодня, 2 апреля, во время своего обращения к гражданам России.

Глава государства уточнил, что нерабочие дни будут с сохранением заработной платы.

«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил: принципиально важно, что пока удается оградить от серьезной угрозы людей старшего поколения, удалось не допустить вспышки эпидемии в детских садах, школах, вузах.

Накануне с предложением о продлении нерабочих дней на дистанционном совещании с Путиным выступила вице-премьер Татьяна Голикова, о необходимости продления заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Владимир Путин поблагодарил медицинских работников и сотрудников других сфер, жизненно важных для страны и общества, а также волонтеров и всех сознательных граждан.

В предыдущий раз Путин выступал с телеобращением к населению России 25 марта. В выступлении, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.