Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии из-за коронавируса вводится запрет на весеннюю охоту Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии по рекомендации Минприроды России вводятся ограничения предстоящей весенней охоты. Как уточнили в Минэкологии республики, с целью обеспечения режима самоизоляции в 2020 году полностью запрещена охота на птиц, волка и бурого медведя.

Сезон охоты в Башкортостане должен был начаться в последнюю неделю апреля.

В Минприроды отметили, что рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет. Запрет вводится, чтобы обеспечить режим самоизоляции, рекомендованный правительством.