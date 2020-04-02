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В Башкирии из-за коронавируса вводится запрет на весеннюю охоту

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии из-за коронавируса вводится запрет на весеннюю охоту Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии по рекомендации Минприроды России вводятся ограничения предстоящей весенней охоты. Как уточнили в Минэкологии республики, с целью обеспечения режима самоизоляции в 2020 году полностью запрещена охота на птиц, волка и бурого медведя.

Сезон охоты в Башкортостане должен был начаться в последнюю неделю апреля.

В Минприроды отметили, что рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет. Запрет вводится, чтобы обеспечить режим самоизоляции, рекомендованный правительством.

ИА «Башинформ»
Теги: охота
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