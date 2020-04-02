Фото: yandex.ru/maps В Уфе на утро 2 апреля индекс самоизоляции составил 4,5 балла. «На улице почти никого» Фото: yandex.ru/maps

По данным сервиса «Яндекс.Карты», индекс самоизоляции в Уфе 2 апреля на 8 часов утра составил 4,5 балла. Во втором по численности населения городе республики, в Стерлитамаке, этот показатель равен 4,8 балла.

По словам разработчиков, если показатель соответствует обычному дню до пандемии — уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Максимальный индекс составляет 5 баллов — когда в городе тихо, как ночью.

31 марта в Башкирии введен режим самоизоляции. Теперь жители обязаны не покидать место проживания до 5 апреля включительно. В республике на сегодняшний день зарегистрировано 8 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.