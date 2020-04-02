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В Башкирии на 01.04.20 - 8 случаев коронавирусной инфекции. Проведено 5635 анализов. Под подозрением - 107 человек. 1 пациент выздоровел.
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В России за сутки выявлен 771 новый случай заражения Covid-19; общее число достигло 3548

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В России за сутки выявлен 771 новый случай заражения Covid-19; общее число достигло 3548 Фото: Олег Яровиков

За последние 24 часа в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Общее число инфицированных достигло 3548 человек.

235 человек выздоровели. Число погибших от болезни за сутки увеличилось на шесть человек — до 30.

В Башкирии, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано два новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных по республике — десять человек.

Ранее сообщалось, что ﻿в Республике Башкортостан в 20.00 часов 31 марта 2020 года вступил в силу указ главы республики Радия Хабирова о полной самоизоляции граждан.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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