Администрация Уфы разъяснила, как должны выглядеть справки для передвижения по городу
Администрация Уфы разъяснила, как должны выглядеть справки для передвижения по городу Фото: администрация Уфы
В Уфе зафиксированы случаи предъявления недостоверных справок кадровой службы предприятий, которые продолжают работу в режиме самоизоляции.
Организация должна издать приказ на период режима повышенной готовности с пофамильным перечнем сотрудников, которые должны выходить на работу. На основании этого приказа работодатель выдает справки персонально каждому сотруднику.
В справке обязательно наличие двух печатей — предприятия и отдела кадров, подписи руководителя, сведения о приказе приема на работу (дата и номер) и круглосуточный мобильный телефон кадровой службы для уточнения правоохранительными органами подлинности предъявленного документа.
При выявлении факта необоснованной выдачи работодателем справок будут применяться соответствующие меры административного воздействия.
Справка должна быть такой: