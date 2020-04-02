Фото: администрация Уфы Администрация Уфы разъяснила, как должны выглядеть справки для передвижения по городу Фото: администрация Уфы

В Уфе зафиксированы случаи предъявления недостоверных справок кадровой службы предприятий, которые продолжают работу в режиме самоизоляции.

Организация должна издать приказ на период режима повышенной готовности с пофамильным перечнем сотрудников, которые должны выходить на работу. На основании этого приказа работодатель выдает справки персонально каждому сотруднику.

В справке обязательно наличие двух печатей — предприятия и отдела кадров, подписи руководителя, сведения о приказе приема на работу (дата и номер) и круглосуточный мобильный телефон кадровой службы для уточнения правоохранительными органами подлинности предъявленного документа.

При выявлении факта необоснованной выдачи работодателем справок будут применяться соответствующие меры административного воздействия.

Справка должна быть такой: