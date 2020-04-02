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Уфимцев о режиме самоизоляции оповещает специальный дрон

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: Ильфат Байназаров

Уфимцев о режиме самоизоляции оповещает специальный дрон Фото: стоп-кадр видео | Видео: Ильфат Байназаров

В Уфе о соблюдении режима самоизоляции предупреждает собранный столичными изобретателями специальный дрон. Пока по городу летает только один аппарат, но в планах — запустить второй дрон. Время полета составляет от 30 минут до одного часа, в зависимости от погоды и ветра.

По словам члена команды изобретателей «Апилика» Ильфата Байназарова, система уникальна, перехватить ее невозможно. Пункт управления дроном расположен в Сипайлово, он может летать по всему городу.

«Мы занимаем сегмент промышленных дронов, это не игрушечные, не простенькие, а серьезные аппараты. Один из них – городской дрон. Мы его сделали специально для инспекции городской местности. Он очень легкий и безопасный, то есть никому на голову не упадет. Управляется легко – из любой точки мира. У оператора-летчика нет зависимости от радиуса, ему не нужно находиться рядом с аппаратом, — прокомментировал агентству «Башинформ» Ильфат Байназаров. – Это интернетолет с системой оповещения, то есть летает с помощью интернета. Его сигнал перехватить нереально».

Технику согласовали с властями Уфы. Таким образом, дрон помогает правоохранителям в вопросе оповещения населения о режиме самоизоляции.

Ксения Калинина
Теги: техника, самоизоляция
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