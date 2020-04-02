В Башкирии пожилой пациентке с подозрением на коронавирус экстренно удалили тромб
В Башкирии пожилой пациентке с подозрением на коронавирус экстренно удалили тромб Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) прооперировали пожилую пациентку с подозрением на коронавирус.
60-летняя женщина поступила с клиникой острого нарушения мозгового кровообращения в тяжелом состоянии, отягощенном подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Несмотря на имеющиеся риски было принято решение о выполнении экстренной тромбоэкстракции (механическое извлечение тромба) по жизненным показаниям.
Операция прошла успешно, с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических мер.
В настоящее время пациентка поправляется, информирует региональный Минздрав.