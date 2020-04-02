Несмотря на имеющиеся риски было принято решение о выполнении экстренной тромбоэкстракции (механическое извлечение тромба) по жизненным показаниям.

60-летняя женщина поступила с клиникой острого нарушения мозгового кровообращения в тяжелом состоянии, отягощенном подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

В Уфе в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) прооперировали пожилую пациентку с подозрением на коронавирус.

В Башкирии пожилой пациентке с подозрением на коронавирус экстренно удалили тромб Фото: ИА «Башинформ»

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях