Фото: Пресс-служба МВД Челябинской области Силовики закрыли границу Башкирии и Челябинской области Фото: Пресс-служба МВД Челябинской области

Из-за сложной эпидемиологической ситуации на границе Башкирии и Челябинской области выставлены посты ГИБДД. По данным пресс-службы областного МВД, полицейские проверяют все транспортные средства, организовали реверсивное движение, сузив поток до одной полосы.

«Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания). Исключение делается только для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом, и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости», — уточнили в МВД Челябинской области.

Водителей на подъезде к границе региона по громкоговорителям предупреждают о введенных ограничениях и напоминают о режиме полной самоизоляции.

Ранее сообщалось, что на границе Татарстана и Башкортостана перекрыто движение транспорта по мосту через реку Ик. Однако данная мера связана с ремонтом дорожного полотна, а не с распространением новой коронавирусной инфекции.