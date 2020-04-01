Фото: Татар-информ Мост на границе Татарстана и Башкортостана откроют к середине апреля - Татар-информ Фото: Татар-информ

Мост через реку Ик на трассе Уруссу – Октябрьский откроют через две недели, когда приведут в порядок дорожное полотно. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на руководителя исполкома Ютазинского района Татарстана Аяз Шафигуллин.

«Закрытие моста почему-то связывают с коронавирусом, но он был признан аварийным еще в 2016 году в соответствии с заключением экспертов. С учетом того, что зима в этом году была теплая и там образовались большие ямы, возникла угроза безопасности дорожного движения», – сказал Шафигуллин.

По его словам, мост находится на балансе «Башнефти», и решение о временном закрытии сооружения было принято по согласованию с коллегами из Башкортостана.

«Я встречался с представителями «Башнефти», было принято решение временно перекрыть мост. Мы договорились ликвидировать эти ямы и открыть движение. Думаю, в течение двух недель будет завершен ремонт дорожного полотна, чтобы люди могли ездить», – пояснил Аяз Шафигуллин.

Он подчеркнул, что движение по мосту будет открыто только для легковушек, поскольку несущие конструкции моста также изношены. На подъездах к реке планируют установить конструкции, ограничивающие высоту транспортных средств.

Совсем закрывать мост на границе республик не планируется, поскольку ютазинцы часто совершают поездки в город Октябрьский.

«У нас очень близкие отношения с соседями из Башкортостана, мы часто ездим друг к другу в гости, мост очень нужен, поэтому закрывать его надолго не планируется», – отметил руководитель исполкома Ютазинского района РТ.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах была информация, что дорогу по мосту, который соединяет Башкортостан с Татарстаном, перекрыли из-за усиления мер по профилактике распространения коронавируса нового типа Covid-19.

В настоящее время транспортное сообщение с соседней республикой ведется через село Абсалямово, автомобилям приходится делать небольшой крюк.