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В режиме самоизоляции растет объем отходов, Минэкологии Башкирии призывает к порядку

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В режиме самоизоляции растет объем отходов, Минэкологии Башкирии призывает к порядку Фото: ИА «Башинформ»

В период пандемии по коронавирусу в условиях режима самоизоляции и карантина по всему миру растет количество образуемых отходов. Мировая мусорная индустрия готовится столкнуться с увеличением опасных медицинских отходов, состоящих в основном из индивидуальных защитных средств.

В этой связи министр природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров обратился к жителям республики с рядом рекомендаций, которые помогут поддерживать порядок в этой сфере:

﻿«Находясь дома, вы наверняка заметили, как быстро переполняются пакеты с мусором, заполняются контейнерные площадки. Тем временем водители мусоровозов, грузчики, сортировщики, работники полигонов ежедневно рискуют здоровьем, соприкасаясь с отходами жизнедеятельности миллионов человек, не допуская сбоев в их вывозе. Эти люди работают, пока мы находимся в режиме самоизоляции. Зачастую мы даже не задумываемся об их существовании. Между тем, именно они сейчас ежедневно обеспечивают нашу безопасность».
В первую очередь, отмечают в Минэкологии, необходимо правильно упаковывать использованные маски и медицинские перчатки. Их нужно помещать в отдельный пакет.

На время самоизоляции лучше повременить с проведением текущих ремонтов и генеральных уборок своего жилья, советуют в ведомстве. Выносить на контейнерные площадки следует только отходы, образующиеся в течение дня.

Также очень важно сейчас вовремя оплачивать счета, чтобы не возникали перебои в вывозе мусора.

﻿«Коронавирус нарушил многие наши планы. Но я уверен, что скоро жизнь вернётся в прежнее русло. Всё будет хорошо, мы обязательно справимся», — добавил Урал Искандаров.

Гульфия Акулова
Теги: сбор отходов
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