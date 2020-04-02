За границей остаются 355 жителей Башкирии - Госкомтуризма

За границей остаются 355 жителей Башкирии, в том числе 22 ребенка. Об этом сообщил на ежедневном брифинге в Минздраве руководитель Госкомтуризма Салават Нафиков. «Смогли вернуть домой 19 взрослых и шестерых детей», — сказал он. В том числе возвращены туристы, застрявшие в Дели буквально в аэропорту, куда прибыли, чтобы улететь домой. Госкомтуризма и Госкомитет по внешнеэкономической деятельности помогли им найти отель и переоформить билеты. «Удивительно, но мы получили по этому случаю очень негативные комментарии, а ведь в такой ситуации могли бы оказаться многие», — заметил Нафиков.

11 жителей Башкирии «застряли» на круизном лайнере, который закрыт на карантин. В Таиланде остается большая группа туристов, среди которых есть жители региона. Салават Нафиков сообщил, что лично держит связь с семьями с детьми. В первом случае вопрос будет решаться по окончании карантина, во втором — власти страны организуют эвакуационный рейс.

В санаториях остается некоторое число туристов, которым приходится проживать там в режиме самоизоляции: «Их немного, так как новые туристы не прибывают, все отменили брони».

Для дальнейшей работы санаториям рекомендовано временно отменить систему бронирования и вместо этого создать листы ожидания, куда могли бы записываться желающие прибыть на отдых.

Санатории предоплату за бронь не берут, поэтому с возвратом проблем быть не может, предупредил руководитель Госкомтуризма. Что касается приобретенных путевок, санатории предлагают туристам «заморозить» их, чтобы приехать по снятии ограничительных мер. «Очень надеюсь, что к июню ситуация выправится», — сказал Салават Нафиков.

По вопросам туризма работает колл-центр: 8-800-505-94-56, на сегодня он принял более 1,4 тыс. звонков.