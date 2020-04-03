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На 02.04.20 в Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 5816 анализов. Под подозрением 106 человек. 2 пациента выздоровели.
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Как стать волонтером и помочь в борьбе с коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: Общественная плата РБ

Как стать волонтером и помочь в борьбе с коронавирусом Фото: Общественная плата РБ

В Башкирии, как и во всей стране, к борьбе с коронавирусом активно подключились волонтеры. Добровольцы помогают с доставкой продуктов, лекарств, оплатой коммунальных платежей, а также при необходимости оказывают психологическую и юридическую поддержку всем нуждающимся.

Перед входом в дом волонтеры надевают маски, перчатки и протирают руки антисептиком, поскольку люди, к которым они приходят, в основном находятся в группе риска. Но даже при такой профилактике контакты стараются минимизировать. Такой бесконтактный вид помощи сегодня практикуется практически в каждом городе.

Как стать волонтером? Для всех желающих помочь в борьбе с коронавирусом Общественная плата Башкирии подготовила несколько полезных ссылок.

— Акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса мывместе2020.рф. Здесь можно оставить заявку, чтобы стать волонтером.

Обучающий курс создан специально для волонтеров, которые будут оказывать помощь людям, вынужденным оставаться дома в условиях распространения коронавирусной инфекции.

— Стать волонтёром можно, зарегистрировавшись на сайте добровольцыроссии.рф

— Стать частью регионального волонтерского штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции можно, присоединившись ко всероссийскому движению «Волонтеры-медики». Они работают совместно с ОНФ. Для этого необходимо подать заявку.

Агрегатор добра ОНФ.

— Приложение на Google Play «ОНФ. Помощь».

— Пройти тест на информированность по коронавирусу.

— Волонтерский проект, помогающий людям объединяться в борьбе с коронавирусной инфекцией #covidaрность. Чтобы стать волонтером, нужно заполнить форму. Люди с психологическим образованием, которые готовы консультировать других, могут оставить заявку здесь.

— Присоединиться к одной из районных групп или посоветоваться с другими добровольцами о том, как собрать свою, — в Telegram-чате @corona_vol.

Образец плаката с предложением помощи для бабушек и дедушек вашего подъезда есть у «Добро Mail.ru».

— Сайт snob.ru cообщает, что редакция портала для молодых врачей и студентов медицинских университетов «Медач» просит распространять их переводы медицинских исследований с иностранных языков на русский, чтобы бороться с фейками о коронавирусе. Новые тексты на английском редакция принимает на почту medachofficial@gmail.com. Поддержать работу редакторов, переводчиков и иллюстраторов можно, оформив подписку на Patreon.

ИА «Башинформ»
Теги: волонтерство
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