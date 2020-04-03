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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии продлен режим самоизоляции

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии продлен режим самоизоляции Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе еще как минимум на неделю.

Об этом он сообщил в пятницу на совещании по коронавирусной инфекции в республиканском правительстве.

«Первое. Не обсуждаются введенные указом президента нерабочие дни до 30 апреля﻿. Поэтому надо понять, четко определить, что у нас работает, что — нет. Это надо сделать быстро. Второе — это вопрос, который висит в воздухе о режиме самоизоляции. Мы с вами указ приняли. Он, если не ошибаюсь, с открытой датой. Поэтому мы исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе, на следующей неделе действует. Мы настраиваемся так. Понятно, что посмотрим по ситуации. Вполне возможно, мы его немножко более-менее, скажем так, демократизируем. Будем исходить по мере необходимости. Но что важно — сейчас все решения возложены на нас», — подчеркнул Радий Хабиров.
Согласно указу главы Башкортостана о режиме всеобщей изоляции, «все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима».

Выходить из дома можно только в случае, когда человеку нужна экстренная медпомощь; можно сходить в магазин за продуктами или в аптеку; выгуливать домашних животных; вынести мусор; добраться до места работы, если обязан.

Как сообщал «Башинформ», указ главы региона о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики вступил в действие 31 марта, с 20.00.

«Это поможет нам избежать тяжелых последствий. Я благодарен землякам за в основном ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными, чтобы все это быстрее закончилось», — пояснил тогда Радий Хабиров.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, режим самоизоляции, Радий Хабиров
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