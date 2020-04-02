Фото: Олег Яровиков Глава Минздрава Башкирии пояснил, в каких случаях нужно носить маску Фото: Олег Яровиков

Медицинская маска необходима только при общении с большим количеством людей либо при выходе на улицу, подчеркнул на брифинге по вопросам коронавирусной инфекции глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. «Находясь дома, ношение маски необязательно. Если дома есть человек, который болеет или есть проявление респираторных инфекций, тогда — да. Есть необходимость и этому человеку носить маску. 24 часа носить маску, находясь дома на самоизоляции — не требуется», — добавил он.

Как сообщал «Башинформ», в республике выздоровел второй пациент с коронавирусом. По состоянию на 13 часов 2 апреля, в Башкирии подтверждены еще два дополнительных случая новой коронавирусной инфекции. Итого в Башкирии 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В целом по России за минувшие сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Общее число инфицированных достигло 3548 человек.

235 человек выздоровели. Число погибших от болезни за сутки увеличилось на шесть человек — до 30.