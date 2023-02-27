«Салават Юлаев» на пути к Кубку Гагарина, у «Уфы» новый партнёр: неделя спорта в обзоре «Башинформа»

Добавим, буквально вчера стало известно расписание предстоящих встреч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Итак, «Салавату Юлаеву» предстоит провести два домашних матча — 1 и 3 марта — с «Адмиралом» из Владивостока. Начало игр в 19.00 по уфимскому времени.

Уфимский волейбольный клуб «Урал» провёл дома очередной матч 25-го тура Pari Суперлиги. В пятисетовом противостоянии с «Нефтяником» из Оренбурга победу одержали хозяева встречи (3:2).