Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
83.36
+0.19
0 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Спорт
Сегодня, 08:45

«Салават Юлаев» на пути к Кубку Гагарина, у «Уфы» новый партнёр: неделя спорта в обзоре «Башинформа»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Прошедшая спортивная неделя в Башкирии запомнилась новостями из ФК «Уфа». Во-первых, клуб обрёл нового партнёра. «Уфа» договорилась о сотрудничестве с букмекерской компанией Leon.

«У нас очень хорошее настроение. Мы начинаем работать с надёжным партнёром — БК Leon. Для нас это большая честь. Уверен, мы вместе преодолеем трудности. „Уфа“ умеет работать, надеюсь, наш новый партнёр это оценит», — сказал гендиректор клуба Шамиль Газизов корреспонденту информагентства «Башинформ».

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Во-вторых, «горожане» провели первый матч Пути регионов ¼ финала FONBET Кубка России. Уфимцы сыграли с командой российской Премьер-лиги — грозненским «Ахматом». Встреча команд в Уфе на стадионе «Нефтяник» закончилась поражением уфимского клуба (1:2). Единственный гол в ворота гостей забил Дилан Ортис. К сожалению, проигрыш завершил путь «Уфы» в Кубке России.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжает свой путь к Кубку Гагарина. На прошедшей неделе подопечные Виктора Козлова одержали победу в выездных матчах с «Автомобилистом» (1:3), «Сибирью» (1:3) и «Металлургом» (1:2Б).

группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте» Матч между ХК «Салават Юлаев» и ХК «Автомобилист» 22 февраля
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте» Матч между ХК «Салават Юлаев» и ХК «Сибирь» 24 февраля
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте» Матч между ХК «Салават Юлаев» и ХК «Металлург» 26 февраля
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте» Матч между ХК «Салават Юлаев» и ХК «Автомобилист» 22 февраля
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте» Матч между ХК «Салават Юлаев» и ХК «Сибирь» 24 февраля
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте» Матч между ХК «Салават Юлаев» и ХК «Металлург» 26 февраля
Матч между ХК «Салават Юлаев» и ХК «Автомобилист» 22 февраляФото:группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»

«У нас всегда есть цель — победа в Кубке Гагарина и мы от неё не отходим», — сказал генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов в интервью информагентству «Башинформ».

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Добавим, буквально вчера стало известно расписание предстоящих встреч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Итак, «Салавату Юлаеву» предстоит провести два домашних матча — 1 и 3 марта — с «Адмиралом» из Владивостока. Начало игр в 19.00 по уфимскому времени.

Уфимский волейбольный клуб «Урал» провёл дома очередной матч 25-го тура Pari Суперлиги. В пятисетовом противостоянии с «Нефтяником» из Оренбурга победу одержали хозяева встречи (3:2).

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Башкортостан» из Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова одержал четвёртую подряд победу в чемпионате России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. Башкирские гонщики выиграли шестой этап, набрав 28 очков и на одно очко опередив шадринское «Торпедо-ШААЗ». Тольяттинская «Мега-Лада» с 26 очками заняла третье место, передавал «Башинформ» с уфимского стадиона «Строитель».

Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Фото:Анатолий Ермоленко

Мотогонщик из Стерлитамака, воспитанник стерлитамакского мотоклуба «Каустик» Игорь Кононов, выступающий за тольяттинскую «Мега-Ладу», получил на соревнованиях в Уфе тяжёлую травму. Спортсмен неудачно упал и повредил спину.

Анатолий Ермоленко
Фото:Анатолий Ермоленко

В Уфе прошёл XXXIII чемпионат и первенство Башкирии по тхэквондо ГТФ. В этом году турнир посвятили Дню защитника Отечества и участникам специальной военной операции. В нём приняли участие спортсмены из Уфы и целого ряда районов республики. Лучшие будут включены в состав сборной республики для участия в чемпионате. Кроме того, на турнире отобраны 14 лучших спортсменов, которые примут участие в Кубке мира в Киргизии.

Федерация тхэквондо (ГТФ) РБ
Фото:Федерация тхэквондо (ГТФ) РБ

Армрестлер из Нефтекамска Евгений Семёнов стал дважды призёром чемпионата России. В первый соревновательный день в борьбе на левой руке он занял четвёртое место, а во второй день в борьбе на правой руке — второе. В результате по сумме очков за двоеборье атлет стал бронзовым призёром чемпионата России.

телеграм-канал минспорта Башкирии
Фото:телеграм-канал минспорта Башкирии

Бадминтонисты Башкирии стали победителями и призёрами всероссийских соревнований в Екатеринбурге. В турнире «Мемориал Трубачёва» приняли участие спортсмены 2011–2015 годов рождения. Представители республики завоевали четыре золотые, столько же серебряных и семь бронзовых медалей. Лучший результат показал Данил Неганов. На его счету два «золота» в миксте и парном выступлении, а также «серебро» в одиночном выступлении.

министерство спорта РБ
Фото:министерство спорта РБ

Спортсмены из Башкирии завоевали призовые места на II зимних международных играх «Дети Азии». Сборная республики по кёрлингу одержала победу в смешанной паре соперников из Дальневосточного федерального округа со счётом 9:5. Серебряную медаль в дисциплине фристайла ски-кросс среди девушек до 16 лет взяла Диана Папулова.

минспорт РБ
минспорт РБ
минспорт РБ
минспорт РБ
Фото:минспорт РБ

Также спортсмены Башкирии завоевали медали на всероссийских рейтинговых соревнованиях по роллер-спорту «Метелица — 2023», который проходил в столице республики. В первый день состязаний участникам из республики удалось взять 20 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей по скоростному фристайл-слалому и спидскейтингу индор.

минспорт РБ
Фото:минспорт РБ

Кроме этого, стали известны призёры состоявшегося в Рыбинске первенства России по ачери-биатлону. Среди них спортсменки из Башкирии Ксения Дурникина, Елизавета Карманова, Юлия Ямалетдинова и Полина Бикбатырова. Среди юношей — Владислав Анваров, из числа юниоров — Артём Иванайский.

минспорт РБ
Фото:минспорт РБ

Начинается новая неделя, которая вновь порадует жителей Башкирии спортивными событиями. Новости о победах и огорчениях башкирских спортсменов читайте на ленте информационного агентства «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика