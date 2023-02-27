«Салават Юлаев» на пути к Кубку Гагарина, у «Уфы» новый партнёр: неделя спорта в обзоре «Башинформа»

Прошедшая спортивная неделя в Башкирии запомнилась новостями из ФК «Уфа». Во-первых, клуб обрёл нового партнёра. «Уфа» договорилась о сотрудничестве с букмекерской компанией Leon.
«У нас очень хорошее настроение. Мы начинаем работать с надёжным партнёром — БК Leon. Для нас это большая честь. Уверен, мы вместе преодолеем трудности. „Уфа“ умеет работать, надеюсь, наш новый партнёр это оценит», — сказал гендиректор клуба Шамиль Газизов корреспонденту информагентства «Башинформ».
Во-вторых, «горожане» провели первый матч Пути регионов ¼ финала FONBET Кубка России. Уфимцы сыграли с командой российской Премьер-лиги — грозненским «Ахматом». Встреча команд в Уфе на стадионе «Нефтяник» закончилась поражением уфимского клуба (1:2). Единственный гол в ворота гостей забил Дилан Ортис. К сожалению, проигрыш завершил путь «Уфы» в Кубке России.
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжает свой путь к Кубку Гагарина. На прошедшей неделе подопечные Виктора Козлова одержали победу в выездных матчах с «Автомобилистом» (1:3), «Сибирью» (1:3) и «Металлургом» (1:2Б).
«У нас всегда есть цель — победа в Кубке Гагарина и мы от неё не отходим», — сказал генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов в интервью информагентству «Башинформ».
Добавим, буквально вчера стало известно расписание предстоящих встреч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Итак, «Салавату Юлаеву» предстоит провести два домашних матча — 1 и 3 марта — с «Адмиралом» из Владивостока. Начало игр в 19.00 по уфимскому времени.
Уфимский волейбольный клуб «Урал» провёл дома очередной матч 25-го тура Pari Суперлиги. В пятисетовом противостоянии с «Нефтяником» из Оренбурга победу одержали хозяева встречи (3:2).
«Башкортостан» из Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова одержал четвёртую подряд победу в чемпионате России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. Башкирские гонщики выиграли шестой этап, набрав 28 очков и на одно очко опередив шадринское «Торпедо-ШААЗ». Тольяттинская «Мега-Лада» с 26 очками заняла третье место, передавал «Башинформ» с уфимского стадиона «Строитель».
Мотогонщик из Стерлитамака, воспитанник стерлитамакского мотоклуба «Каустик» Игорь Кононов, выступающий за тольяттинскую «Мега-Ладу», получил на соревнованиях в Уфе тяжёлую травму. Спортсмен неудачно упал и повредил спину.
В Уфе прошёл XXXIII чемпионат и первенство Башкирии по тхэквондо ГТФ. В этом году турнир посвятили Дню защитника Отечества и участникам специальной военной операции. В нём приняли участие спортсмены из Уфы и целого ряда районов республики. Лучшие будут включены в состав сборной республики для участия в чемпионате. Кроме того, на турнире отобраны 14 лучших спортсменов, которые примут участие в Кубке мира в Киргизии.
Армрестлер из Нефтекамска Евгений Семёнов стал дважды призёром чемпионата России. В первый соревновательный день в борьбе на левой руке он занял четвёртое место, а во второй день в борьбе на правой руке — второе. В результате по сумме очков за двоеборье атлет стал бронзовым призёром чемпионата России.
Бадминтонисты Башкирии стали победителями и призёрами всероссийских соревнований в Екатеринбурге. В турнире «Мемориал Трубачёва» приняли участие спортсмены 2011–2015 годов рождения. Представители республики завоевали четыре золотые, столько же серебряных и семь бронзовых медалей. Лучший результат показал Данил Неганов. На его счету два «золота» в миксте и парном выступлении, а также «серебро» в одиночном выступлении.
Спортсмены из Башкирии завоевали призовые места на II зимних международных играх «Дети Азии». Сборная республики по кёрлингу одержала победу в смешанной паре соперников из Дальневосточного федерального округа со счётом 9:5. Серебряную медаль в дисциплине фристайла ски-кросс среди девушек до 16 лет взяла Диана Папулова.
Также спортсмены Башкирии завоевали медали на всероссийских рейтинговых соревнованиях по роллер-спорту «Метелица — 2023», который проходил в столице республики. В первый день состязаний участникам из республики удалось взять 20 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей по скоростному фристайл-слалому и спидскейтингу индор.
Кроме этого, стали известны призёры состоявшегося в Рыбинске первенства России по ачери-биатлону. Среди них спортсменки из Башкирии Ксения Дурникина, Елизавета Карманова, Юлия Ямалетдинова и Полина Бикбатырова. Среди юношей — Владислав Анваров, из числа юниоров — Артём Иванайский.
Начинается новая неделя, которая вновь порадует жителей Башкирии спортивными событиями. Новости о победах и огорчениях башкирских спортсменов читайте на ленте информационного агентства «Башинформ».